Capcom – HITC sera corrigé par le bégaiement et la congélation DirectX 12

Capcom

Capcom a déclaré qu’il publierait un correctif pour résoudre les problèmes de gel et de bégaiement de Monster Hunter World Iceborne sur PC avec DirectX 12.

Monster Hunter World Iceborne était auparavant sorti sur PlayStation 4 et Xbox One en septembre 2019 sans aucun hoquet, mais maintenant le jeu est finalement sorti sur PC et Steam mais avec des inconvénients de gel et de bégaiement pour DirectX 12. Bien que ce soit un problème ennuyeux, Capcom a reconnu les plaintes en disant qu’ils publieront un patch dans le futur.

Présentée par les joueurs de PC comme une nouvelle aventure passionnante, Monster Hunter World Iceborne est une grande expansion que la communauté des maîtres de course attend depuis environ quatre mois. Il ajoute une nouvelle zone et des mécanismes de chasse, ainsi qu’une douzaine de monstres supplémentaires à harceler et à renverser.

Cependant, bien qu’il soit excitant qu’il soit enfin arrivé sur PC, de nombreux joueurs se plaignent à juste titre qu’il est injouable dans son état actuel grâce aux problèmes de gel et de bégaiement.

Résolution des problèmes: Monster Hunter World Iceborne sur PC bégaiement et congélation avec DirectX 12

Capcom résoudra les problèmes de bégaiement et de congélation de Monster Hunter World Iceborne avec DirectX 12 sur PC.

Le correctif sera fourni via un correctif qui sera publié dans le futur.

Certains utilisateurs de Reddit se sont plaints que l’extension gèle et bégaie constamment pour eux lorsqu’ils utilisent DirectX 12/11. Quelques utilisateurs se sont également plaints du fait que l’audio dans les cinématiques continue de ne pas être synchronisé et qu’il y a un décalage.

Bien que ces problèmes ne soient pas strictement liés à DirectX 12, Capcom n’a reconnu l’API qu’en proclamant qu’elle entraîne un léger retard lors de son activation.

En réponse aux multiples plaintes concernant le bégaiement et le gel Iceborne sur PC, Capcom a répondu par une annonce officielle de Steam en disant qu’ils travaillaient actuellement sur un correctif pour résoudre les problèmes ci-dessous:

Selon Capcom, “votre écran peut être en retard de 0,1 à 1 seconde avec le paramètre API DirectX12 activé.”

En ce qui concerne les gels aléatoires, Capcom dit que cela peut se produire pendant une à cinq secondes et qu’il est plus susceptible de se produire dans les conditions ci-dessous:

DirectX12 API ”est désactivé (DirectX11).

Plus susceptible de se produire sur NVIDIA® GeForce® GPU, avec VRAM en dessous de 3 Go.

Capcom s’est excusé pour la gêne occasionnée, mais de nombreux fans ont naturellement répondu à la reconnaissance avec frustration.

L’utilisateur de Reddit SlakingSWAG dit qu’il est honteux que le jeu soit à moitié injouable car les joueurs ne devraient pas avoir à faire face à des maux de tête tels que trois chutes et des pertes de trames chaque minute.

Certains ont suggéré que la mise à jour de Monster Hunter World Iceborne n’était pas correctement optimisée car elle leur a permis d’obtenir 100% d’utilisation du processeur.

Peu de gens ont suggéré de mettre à jour vos pilotes et de supprimer des mods pour résoudre les problèmes, mais certaines réponses suggèrent que cela ne fonctionne pas.