Capcom met à jour Devil May Cry 3 Special Edition vers la version 1.0.1

Corrige quelques bugs

par Liam Doolan Il y a 45 minutes

Capcom a donné Devil May Cry 3 édition spéciale beaucoup d’attention avant sa sortie le mois dernier. Le producteur du jeu a révélé le changement de style et d’arme ainsi qu’un mode coopératif local Bloody Palace.

En plus de cela, l’équipe a maintenant publié la version 1.0.1. Selon les notes de mise à jour via le compte Twitter officiel de Capcom, il résout un problème lié aux armes à distance et corrige la corruption des données de sauvegarde:

– Les améliorations des armes à distance ne s’appliquent pas en mode Style libre.

– Enregistrer la corruption de données (très rare).

Avant votre prochaine session de jeu “élégante”, vous devrez mettre à jour et redémarrer votre copie du jeu. Avez-vous remarqué autre chose dans le dernier patch? Commentez ci-dessous.

[via perfectly-nintendo.com]

Jeux associés

.