Capcom sur la possibilité d’un nouveau Mega Man Battle Network

20 janvier 2020

Capcom semble faire plus avec Mega Man maintenant que depuis un moment. Mega Man 11 est sorti en 2018 après que la série ait été principalement en sommeil, et nous avons vu un tas de collections récemment. Même les titres Mega Man Zero / ZX reçoivent une certaine attention avec la dernière collection qui sortira le mois prochain.

Cependant, une sous-série Mega Man qui n’a pas été touchée depuis de nombreuses années est Mega Man Battle Network. Dans le cadre d’une longue interview avec Tokyo TV, les développeurs Masakazu Eguchi et Kazuhiro Tsuchiya ont évoqué la possibilité d’une nouvelle entrée.

Voici ce que les deux avaient à dire, traduit par Rockman Corner:

“Chaque série a ses propres fans, et j’ai entendu beaucoup de voix demander des suites. Il n’y a aucune règle qui dit “nous n’allons pas faire de suites de ce jeu”. Cependant, nous sommes fiers que Mega Man Battle Network soit le meilleur contenu à l’époque, et les idées superficielles ne sont pas la réponse aux voix avides. Pour faire une suite, nous aurions besoin d’idées et de préparations minutieuses, des tendances de l’époque et de savoir si le marché est mûr pour cela… Nous avons besoin de tous ces facteurs pour être parfaitement de notre côté. »- Tsuchiya

“Certaines parties étaient dues à des coïncidences, mais comme on nous dit que” vous avez prédit l’avenir “, ces jeux ont répondu aux attentes. Surmonter ces composants n’est pas une tâche facile. Nous devons surmonter notre imagination en répondant aux attentes. Si les conditions pour que nous soyons si confiants se produisent, alors il pourrait y avoir une chance. »

Souhaitez-vous voir Capcom revisiter Mega Man Battle Network avec un tout nouveau jeu?

