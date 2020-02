Capcom va enfin résoudre un problème de Street Fighter V que les joueurs détestaient

Les problèmes qui affectent le plus les joueurs de Street Fighter V sont les inconvénients que le netcode apporte, le système qui permet la synchronisation des combats en ligne. Jusqu’à présent, il n’y avait pas d’alternative officielle pour le réparer et Capcom n’avait pas travaillé jusqu’à présent pour le réparer, ce qui a annoncé qu’ils travaillaient déjà à son amélioration.

Grâce à son compte Twitter, Yoshinori Ono, producteur exécutif de la franchise de combat, a confirmé que l’équipe de développement travaille sur le netcode. Cette annonce a été très bien reçue dans toute la communauté du jeu et je voulais même savoir quand elle arriverait. Heureusement, ils n’auront pas à attendre longtemps, car le développeur prévoit de le mettre à jour après la maintenance de la semaine suivante.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le netcode est ce qui vous permet de mener les combats en ligne du titre et ce qui peut définir si l’expérience sera parfois bonne ou non. Dans une explication de base, le netcode est lié à la latence et aux efforts déployés par le système pour compenser ces retards, ce qui affecte finalement le gameplay, car le mouvement des personnages ne donne pas l’impression d’avoir été joué localement. Ce qu’il fait finalement, c’est que les mouvements dans une équipe sont naturels, tandis que dans celui qui les reçoit, ils sont accélérés (téléportation) ou retardés (lents), ce qui ensemble est une expérience de jeu inexacte.

Merci pour les réponses positives à notre annonce de netcode! De nombreux joueurs demandent le calendrier pour cela, donc je peux partager que la mise à jour du netcode aura lieu la semaine prochaine après la maintenance du serveur. Pour cette semaine, profitez de la sortie de #SFVCE et Seth vendredi! pic.twitter.com/vU0gkWEhXK

Que pensez-vous de cette situation? Avez-vous rencontré ces problèmes de connexion? Vous attendiez cette solution Capcom depuis longtemps? Dites-le nous dans les commentaires.

Une autre nouveauté du jeu est la version Champion Edition, avec laquelle 40 personnages sont déjà disponibles dans le titre, avec l’arrivée de Seth. Ce combattant est connu dans la franchise, car il a fait son retour et apporte avec lui quelques attaques qui rappellent celles d’autres personnages de Capcom et de diverses séries.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez son fichier ou en savoir plus sur ses fonctionnalités si vous visitez notre revue écrite.

