Capcom va-t-il refaire Resident Evil 1 pour PS4, Xbox One et PC? – HITC

Capcom

Certains fans sont curieux de savoir si Capcom va refaire Resident Evil 1 pour PS4, Xbox One et PC.

Le remake de Resident Evil 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et c’est un autre excellent récit de Capcom en dépit d’être “plus bourré d’action” avec beaucoup de contenu coupé de l’original. Avec la représentation moderne appréciée par la plupart de la communauté, il est compréhensible qu’il y ait un désir pour encore plus de remakes à faire avec un certain espoir pour une recréation complète de Resident Evil 1 pour PlayStation 4, Xbox One et PC.

Resident Evil 2 Remake de Capcom est sorti en 2019, Resident Evil 3 ayant suivi il y a quelques jours à peine, mais il n’y a rien à propos d’un autre récit qui sortira en 2021, car la plupart des rumeurs concernent une autre entrée à la première personne avec Resident Evil 8.

Bien que le huitième versement semble être la prochaine étape, cela ne signifie pas que Capcom a fini de refaire les joyaux du passé.

Y aura-t-il un remake de Resident Evil 1 comme Resident Evil 2?

Capcom n’a pas dit qu’il y aurait un remake de Resident Evil 1 dans la veine de Resident Evil 2.

Cependant, le directeur de Resident Evil 2, Kazunori Kadoi, a déclaré à Game Informer en 2018 que refaire Resident Evil 1 pour la deuxième fois “ne serait pas risible”.

“Nous ne voulons pas nourrir juste la nostalgie”, a déclaré Kadoi. «Nous voulons apporter [out] ce que les gens pensaient des jeux originaux et si nous le pouvons, réinventons-le de manière à combler le fossé entre les générations de personnes qui y ont joué il y a 20 ans et les nouveaux venus.

Certes, suffisamment de temps s’est écoulé pour qu’il ne soit pas risible de refaire le remake. Personnellement, je pense que ce serait une chose intéressante à faire. »

Le Resident Evil original a été refait en 2002 et un HD Remaster est sorti en 2015. Bien que certains fans souhaitent un remake, les nouvelles de Capcom en 2019 et 2020 pourraient devenir une trilogie, la plupart des fans de la série préféreraient probablement une version plus moderne adaptation de Code Veronica ou Resident Evil 4.

Cependant, loin de Resident Evil, il y a des dizaines de personnes qui préféreraient que Capcom refasse Dino Crisis.

Personne ne sait quelle est la prochaine étape, mais Capcom a fortement laissé entendre qu’ils n’avaient pas terminé avec les remakes car ils ont publié une enquête au Japon demandant aux fans quels autres jeux RE ils voulaient refaire.