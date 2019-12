Capcom Winter Sale Discount Ace Attorney, Okami et plus

Comme de nombreux autres éditeurs et vitrines, Capcom clôture la décennie avec de nombreuses offres mettant en vedette de nombreux favoris des fans. La vente, qui se déroule jusqu'à 23 h 59, heure du Pacifique, le 29 décembre, propose des jeux de franchises populaires telles que Ace Attorney, Resident Evil, Mega Man, etc., et sera une excellente occasion pour de nombreux nouveaux propriétaires de Switch de renforcer leur jeune bibliothèques pendant la saison des cadeaux. Certaines des offres les plus intéressantes de la vente de Capcom sont répertoriées ci-dessous. et vous pouvez voir la liste complète ici.

Commutateur

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 19,99 $ – 33% de rabais

OKAMI HD – 11,99 $ – 40% de rabais

Resident Evil Revelations et Revelations 2 – 9,99 $ chacun – 50% de rabais

Pack Capcom Beat ‘Em Up – 9,99 $ – 50%

3DS

Mega Man Legacy Collection – 5,99 $ – 60% de rabais

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice – 11,99 $ – 60% de rabais

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 11,99 $ – 60% de rabais

Super Street Fighter IV 3D Edition – 4,99 $ – 75% de rabais

Wii U

Monster Hunter 3 Ultimate – 7,99 $ – 80% de rabais

Resident Evil Revelations – 7,99 $ – 80% de rabais

La 3DS et la Switch ont des offres assez intéressantes ici, tandis que les deux offres Wii U sont moins impressionnantes (pourquoi ont-elles toujours un prix par défaut de 40 $ de nos jours?). Allez-vous prendre des classiques Capcom?

Les remises importantes sur les jeux Ace Attorney sont les plus attrayantes à mes yeux, surtout si vous êtes propriétaire d'une 3DS. Les ventes de Mega Man et Resident Evil Revelations sont également assez tentantes.

Voulez-vous saisir quelque chose de cette vente? Faites le nous savoir dans les commentaires.