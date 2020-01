Capitaine Tsubasa: LA MONTÉE DE NOUVEAUX CHAMPIONS n’était initialement prévue que pour l’Amérique latine

Dennis Lee de Bandai Namco Entertainment a révélé un fait intéressant sur Captain Tsubasa: RISE OF NEW CHAMPIONS, qui a été annoncé pour Nintendo Switch plus tôt cette semaine.

Lee a déclaré à USGamer que la société avait initialement prévu de libérer Captain Tsubasa: RISE OF NEW CHAMPIONS uniquement dans deux régions – l’Amérique latine et le Japon. Ils ont changé d’avis après avoir compris que c’était un jeu vraiment amusant qui devrait être apprécié par tous les autres dans le monde:

«Lorsque nous avons évalué le jeu, nous avons réalisé que c’était un jeu vraiment amusant. Donc, même s’ils ne connaissent pas Tsubasa et les personnages, les fans de football et les fans de jeux de sport de type arcade peuvent s’amuser vraiment. Pour cette raison, nous avons décidé que nous ne pouvions pas simplement le publier en Amérique latine. “

Qu’est-ce que tu penses?

