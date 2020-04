Captain America pourrait revenir sur le petit écran

Par Rodolfo León

14/04/2020

Avengers: Fin de partie la troisième phase du Univers cinématographique Marvel (MCU), et pour ce faire, ils ont dû sacrifier des personnages importants, Steve Rogers / Captain America entre eux. Bien que techniquement Rogers Il n’est pas mort, il est simplement revenu à l’époque où il vivait, donc les possibilités de revoir ce héros en action sont bien réelles.

La dernière saison de Agents de S.H.I.E.L.D. débutera le 27 mai, et la chaîne américaine ABC Il a partagé le premier regard sur son affiche officielle, qui possède une ancienne version du logo de S.H.I.E.L.DCependant, dès que vous verrez cette affiche, vous vous rendrez compte qu’il y a un élément qui se démarque de tous les autres:

Une dernière mission. “Marvel’s #AgentsofSHIELD”. Mercredi 27 mai sur ABC. pic.twitter.com/mz4bLEAO6C

– Marvel Entertainment (@Marvel) 14 avril 2020

Pourriez-vous le voir? Nous parlons bien sûr du bouclier à l’intérieur de la crête. Bien que cela ne soit rien, nous ne pouvons pas non plus nier la possibilité que Marvel veut nous envoyer un message secret. N’oubliez pas que l’équipe de S.H.I.E.L.D. Il est divisé en différentes parties du temps car ils sont chassés par des assassins extraterrestres. Face à cette menace, ils n’ont peut-être pas d’autre choix que d’aller Casquette pour sauver le jour une dernière fois. Après tout, qui ne voudrait pas voir une réunion entre Rogers et l’agent Coulson?

