Captain Marvel 2 a une date de sortie

04/03/2020 14:24 pm

Le coronavirus affecte de nombreuses entreprises et industries du monde entier, et l’une d’entre elles est l’industrie du divertissement, en particulier le cinéma. De nombreux films ont connu des retards indéfinis, certains sont partis pour l’année prochaine, d’autres avancent leurs sorties numériquement, et la mauvaise nouvelle semble sans fin … jusqu’à présent.

Pour notre bonne chance, Studios Disney et Marvel ont confirmé que Captain Marvel 2 sera publié le 08 juillet 2022. De plus, le producteur le positionne dans le Phase 4, alors Thor: Amour et tonnerreComme beaucoup le prévoyaient, il ne sera pas chargé de clôturer cette étape.

Le film original de Captain Marvel réussi à amasser 1,1 milliard de dollars au box-office, en plus d’être le premier film de Marvel d’avoir une femme comme protagoniste. Pour cette deuxième partie, la rumeur veut qu’il se situera dans les années 90, pour passer plus tard à notre heure actuelle, où Thanos a déjà été vaincu.

