Captain Tsubasa: Les détails du mode histoire de Rise Of New Champions dévoilés avec une nouvelle bande-annonce

Une toute nouvelle bande-annonce a été publiée pour le prochain titre d’anime de football Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, qui devrait être lancé sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Cela nous donne notre premier aperçu du mode histoire du jeu, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ne connaissent pas le manga sur lequel le jeu est basé. Vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessus – ne vous inquiétez pas, il présente toujours tous les coups de feu et les cris que vous attendez – mais nous avons également une description sous forme écrite directement de Bandai Namco ci-dessous:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions proposera un mode histoire permettant aux joueurs de revivre l’histoire emblématique de Tsubasa Ozora, le Épisode de Tsubasa. Ce mode histoire couvrira l’intégralité du tournoi national du collège et comprendra certains des matchs les plus épiques du matériel original. Les jumeaux Tachibana, Hikaru Matsuyama, Kojiro Hyuga et bien d’autres des plus grands rivaux de Tsubasa devraient apparaître dans le jeu, apportant leurs meilleurs mouvements sur le terrain! Selon le score et le déroulement du match, des cinématiques spéciales peuvent être déclenchées, retraçant précisément l’histoire ou permettant de nouvelles surprises.

Nous attendons toujours une date de sortie finale pour le jeu, mais espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps avant de mettre la main dessus. Nous nous assurerons de vous mettre à jour lorsque nous aurons plus d’informations.

D’ici là, n’hésitez pas à nous dire si vous avez gardé un œil sur celui-ci dans les commentaires ci-dessous.

