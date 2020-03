Il y a quelque temps, il a été révélé par surprise que Captain Tsubasa: Rise of New Champions atteindrait diverses plates-formes, parmi lesquelles Nintendo Commutateur, afin de ramener les personnages de l’un des mangas et animés sportifs les plus célèbres de toute l’histoire. Et en parlant d’histoire, même si nous savions déjà que le jeu aurait un mode appelé “Episode New Hero” grâce à laquelle les joueurs pouvaient créer leur nouveau personnage grâce à un éditeur, c’est maintenant nouveau trailer à travers les réseaux sociaux où nous pouvons voir comment ce sera.

Le mode histoire “Episode New Hero” est au centre du dernier trailer de Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Si quelque chose est clair pour nous, c’est que Captain Tsubasa: Rise of New Champions Il comprendra plusieurs modes de jeu pour s’adapter à ce que chacun de ses joueurs recherche. Ainsi, nous pouvons dire que «Rise of New Hero» est la manière la plus personnelle, car dans cette histoire, nous serons en mesure de créer notre propre personnage et les décisions que nous prendrons (ainsi que les résultats des matchs) influenceront notre voyage. Pour lui, Bandai Namco a partagé à travers son chaîne officielle YouTube une nouvelle bande-annonce dans lequel nous pouvons voir comment cet éditeur de personnage travaille avec lequel créer notre champion, mais dans lequel nous pouvons également voir comment nous pouvons choisir différents dialogues afin d’avancer d’une manière ou d’une autre à travers cette histoire totalement originale du titre. Mettez une balle sur vos pieds et personne ne peut vous arrêter!

Voir aussi

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre pour apprendre petit à petit de nouveaux détails sur chacun des modes de jeu de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Source

Connexes