Captain Tsubasa: Rise of New Champions proposera deux modes d’histoire

Il semble que Captain Tsubasa: Rise of New Champions a beaucoup à nous dire, et non seulement il nous présentera une recréation de l’anime, mais Il aura une histoire complètement originale où vous serez le protagoniste, ou du moins votre personnage créé à partir de zéro le sera.

Lors de l’édition du magazine Jump, il a été annoncé que le nouveau jeu Super Champions comportera deux modes histoire. Le premier d’entre eux mettra en vedette Oliver et tout le monde dans ses jours de lycée. Dans ce mode histoire, le récit changera en fonction des résultats des matchs et d’autres événements.

D’un autre côté, Rise of New Champions est le nom qui aura l’histoire originale du jeu. Le mode utilise un créateur de personnage pour créer votre propre protagoniste. Après avoir fait le personnage, vous choisissez une école à fréquenter, soit Toho Academy, Musashi Middle ou Furano Middle. Dans ce mode, vous pouvez profiter des interactions entre votre personnage et les autres joueurs entre les jeux.

De la même manière, nous aurons un mode tournoi, appelé New Hero League, où vous aurez différentes confrontations axées sur les mouvements spéciaux que les personnages vous apprendront. De la même forme, nous aurons un nouvel anime pour accompagner ce mode.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrivera sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC à un moment donné en 2020. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce étendue du jeu axée sur le mode histoire traditionnel de Rise of New Champions ici. De même, ici, nous vous laissons la main sur le jeu.

