Captain Tsubasa: Rise Of New Champions ramène la série Soccer-Anime après 10 ans d’absence

Dix années entières depuis la sortie du dernier jeu de la série, Bandai Namco a annoncé Captain Tsubasa: Rise Of New Champions pour Nintendo Switch et autres plateformes.

Basé sur le manga créé par Yoichi Takahashi, le jeu devrait suivre les exploits athlétiques de Tsubasa Ozora et la gloire que ses coéquipiers ressentent sous sa direction. Si vous avez manqué des entrées précédentes ou n’avez jamais entendu parler de la série auparavant, le jeu est essentiellement une expérience de football d’arcade qui se sentira sans aucun doute à l’aise pour les fans de Inazuma Eleven.

L’esthétique animée de la série reviendra en force ici, avec des joueurs capables de réaliser une variété de mouvements offensifs et défensifs sur le terrain pendant qu’ils jouent. Plusieurs modes de jeu ont été promis pour le titre, y compris les modes histoire, le mode Versus et le mode Versus en ligne.

Voici une liste de fonctionnalités:

– Faisant partie de la série Captain Tsubasa, mondialement populaire, ce titre a des graphismes d’anime qui sont familiers même à l’étranger.

– La présentation détaillée de chaque style de nos personnages populaires réchauffera les batailles du nouveau jeu Captain Tsubasa!

– Super joue les affrontements à haute vitesse! «Action de football d’arcade»

– Ce titre adopte le genre du football d’arcade qui permet aux joueurs de faire l’expérience de super jeux en temps réel, l’une des raisons pour lesquelles les jeux Captain Tsubasa sont si populaires.

– Il s’agit d’un jeu d’action exaltant qui permet aux joueurs de marquer des buts tout en réalisant des compétences de rêve contre des adversaires à grande vitesse en maîtrisant les commandes simples.

Aucune date de sortie n’a été fournie pour l’instant, nous nous assurerons donc de garder un œil sur toute autre annonce. En attendant, nous aimerions connaître votre opinion.

Êtes-vous fan de la série? Êtes-vous surpris de le voir se diriger vers Switch, en particulier à l’ouest? Dites-nous ci-dessous.

