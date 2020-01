Captain Tsubasa: Rise of New Champions révèle quelques détails sur sa jouabilité

Il y a quelques jours, il a été confirmé que Captain Tsubasa: Rise of New Champions atteindrait Nintendo Commutateur, pour nous apporter les jeux les plus excitants tirés directement de l’une des séries d’animation sportive les plus excitantes de tous les temps. Bien qu’il ait déjà été confirmé que les champs n’auront pas une taille kilométrique (contrairement à la série d’animation), la page japonaise officielle dédiée à ce titre a été mise à jour avec de nouveaux détails concernant le gameplay. Serons-nous capables de battre chacun des adversaires qui nous enlèveront le ballon?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions confirme les premiers détails de sa jouabilité

Action de football

Grâce au concept de “tout le monde peut profiter des super parties du capitaine Tsubasa”, ce jeu utilise un système dans lequel les joueurs peuvent effectuer des mouvements uniques à travers le “compteur d’esprit” et les “capacités” de chacun des personnages, sans oublier qu’ils auront aussi des “supermouvements”.

Compteur d’esprit

Tous les joueurs ont un compteur d’esprit, qui est vidé lors du dribble et de l’activation d’attaques spéciales.

Mouvements

Les mouvements consomment une quantité physique d’esprit lorsque nous les activons. Il en existe une grande variété, de celles qui nous permettent de tirer au but jusqu’aux blocages, en passant par celles qui nous permettent de dribbler.

Zone V

Au fur et à mesure que nous réalisons des actions, le compteur partagé par toute l’équipe va augmenter et, s’il atteint son maximum, nous pouvons activer la «Zone V». Lorsqu’il est activé, tous les membres de l’équipe retrouveront leur esprit plus rapidement pendant un certain temps. De plus, le capitaine a également une capacité spéciale appelée “Compétence de capitaine”, qui provoque, tandis que la zone V est activée, d’autres effets spéciaux se produisent.

Compétences particulières

Tous les personnages du jeu ont leurs propres capacités spéciales, qui affectent leurs statistiques et leur esprit, et qui ont des conditions d’activation différentes (comme, par exemple, la partie du champ dans laquelle ils se trouvent).

Mouvements offensifs de base

Dribles

Nous pouvons dribbler pour confondre les ennemis et, si nous le faisons constamment, un effet appelé «Zone» sera activé, ce qui facilite le remplissage de l’indicateur d’esprit et de l’indicateur de tir, ce qui nous permet d’attaquer de plus en plus vite. avec des mouvements plus puissants.

Shots

Si nous remplissons le déclencheur, nous pouvons effectuer des mouvements puissants qui nous permettent de tirer au but. Nous pouvons inclure le remplissage de deux barres, selon le personnage, pour effectuer des super coups.

Tackle

Nous pouvons attaquer nos adversaires lorsqu’ils utilisent un mouvement de dribble pour voler le ballon. Il existe même des tacles très puissants qui feront que l’ennemi prendra un peu de temps pour se relever!

Serrures

Selon le personnage avec lequel nous jouons, il utilisera automatiquement un coup de blocage s’il se trouve entre un adversaire qui va effectuer un tir et le but.

Objectif

Les gardiens de but ont un compteur d’énergie pour s’assurer qu’aucune balle n’est tendue. Lorsque nous tirons au but, le compteur d’énergie du gardien de but sera réduit et il sera plus facile de marquer un but. De plus, certains personnages ont un mouvement qui consomme toute l’énergie de la zone V et leur donne 100% de chances de marquer un but.

Mouvements avancés

Vues aériennes

Certains coups ne peuvent être activés que lorsque les personnages sont en l’air, tandis que d’autres ne peuvent être activés que lorsque deux personnages coopèrent. Vous devez choisir quel sera le meilleur mouvement en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons!

Passes et longues passes

Nous pouvons utiliser des passes longues, en plus des passes normales, mais celles-ci consomment une certaine quantité de notre compteur d’énergie. De plus, lors de la réception d’une longue passe, un tir peut être effectué directement, ce qui peut changer le cours du match! De même, il existe également des “mouvements de passes coopératifs”, qui ne peuvent être effectués qu’avec des personnages spécifiques et qui peuvent nous faire vaincre plusieurs adversaires à la fois.

