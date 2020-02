Captain Tsubasa: Rise of New Champios

Il y a quelque temps, il a été révélé par surprise que Captain Tsubasa: Rise of New Champions Il atteindrait diverses plates-formes, y compris Nintendo Switch, pour ramener les personnages de l’un des mangas et anime sportifs les plus célèbres de l’histoire. Et en parlant de personnages, maintenant nouvelle bande-annonce dans laquelle nous sommes présentés aux protagonistes de ce jeu, suivant ainsi la série d’informations révélées sur le gameplay.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions présente ses personnages principaux dans une nouvelle bande-annonce

Grâce à la nouvelle bande-annonce qui a été partagée sur la chaîne YouTube YouTube officielle de Bandai Namco, nous pouvons voir les personnages qui feront partie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Ainsi, dans cette nouvelle vidéo, nous pouvons voir tous ces protagonistes que nous connaissions déjà de la série animée qui en Espagne a été connue sous le nom d’Oliver et Benji dans leurs différentes adaptations, nous savons donc déjà que ce jeu nous fera revivre ces jeux passionnants qui nous a gardés collés à la télévision pendant tant de minutes pendant que nous parcourions les terrains de football d’un kilomètre. Espérons que dans le jeu, ils ne soient pas si longs!

Voir aussi

De cette façon, nous n’avons toujours pas de date définitive, mais nous savons que Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrivera tout au long de cette année 2020. Et pour vous, quels personnages aimeriez-vous pouvoir intégrer dans votre équipe afin gagner chacun des matchs auxquels vous participerez et enfin remporter le titre de (super) champions? Avez-vous l’impression que ce jeu arrive sur Nintendo Switch pour se souvenir de ces jours du passé où nous avons vu les différentes séries d’animation?

Source

Connexes