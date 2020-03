Captain Tsubasa: Rise of the New Champions vous permettra de créer votre propre personnage

L’annonce du nouveau titre des Super Champions, Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, a suscité une excellente réponse de la part des fans, qui ont pu revivre les aventures aventureuses d’Oliver Atom et de ses amis fantastiques. Maintenant, ils devraient être plus excités, car il a été confirmé qu’ils pouvaient faire partie de l’équipe star et écrire leur propre histoire avec lui.

Selon les informations de Ryokutya2089 (via Siliconera), dans le magazine Jump, il a été révélé que Captain Tsubasa: Rise of New Champions aura un mode histoire original qui comprendra une fonction de création de personnage, mais il y aura un autre mode histoire avec les personnages principaux .

Au cas où vous l’auriez manqué: Captain Tsubasa: Rise of New Champions n’était pas prévu pour atteindre l’Amérique.

Comment ces modes d’histoire du capitaine Tsubasa fonctionneront-ils?

Le mode original sera appelé “Rise of New Champions” et l’utilisateur peut créer son avatar, qui sera le protagoniste, et décider quelle école il fréquentera, Toho Academy, Musashi Middle ou Furano Middle.

La meilleure chose de cette façon est que l’avatar du joueur peut interagir avec d’autres joueurs entre les jeux, lorsqu’ils ne sont pas en confrontation dans la New Hero League, qui sera le tournoi dans lequel ce mode se concentrera. Quant au gameplay, le protagoniste pourra tester les mouvements spéciaux enseignés par les personnages renommés de la série dans les jeux. Ceci sera complété par un “anime de jeu original”.

D’un autre côté, il y aura un mode histoire normal, qui mettra en vedette Oliver Atom et le reste des Super Champions. Dans cette campagne, les événements prendront des cours différents selon les résultats de chaque match.

Malheureusement, Bandai Namco n’a pas partagé de vidéo avec le nouveau mode, mais nous vous informerons quand il le fera. En attendant, nous vous laissons avec le progrès de l’histoire normale.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Vous attendiez-vous à pouvoir créer un personnage et à l’utiliser dans le titre? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, LEVEL UP a eu l’occasion d’essayer le jeu et dans ce lien vous pouvez vérifier les impressions. Le titre capturera le meilleur de la série: ses clichés de rêve uniques. Vous pouvez les consulter sur cette page.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrivera sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC à un moment donné en 2020. Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, nous vous invitons à visiter son fichier.

