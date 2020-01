«Capturez le chevalier» Batman taquine le jeu Arkham de Court Of Owls par Warner Bros. Montréal – HITC

DC Comics

Un tweet qui lit “capturer le chevalier” taquine un nouveau jeu Batman Arkham de Warner Bros. Montréal qui, selon les rumeurs, incarnerait le Court Of Owls.

Parallèlement aux rumeurs sans fin concernant Assassin’s Creed Ragnarok, il y a également eu des potins sans arrêt sur un nouveau jeu Batman Arkham de Warner Bros.Montréal qui mettra en vedette le Court Of Owls pour la première fois dans l’histoire du jeu vidéo du croisé capé. Pour ajouter du carburant aux flammes pour la première fois en 2020, les développeurs eux-mêmes ont publié un autre tweet avec la taquinerie «capturer le chevalier».

Des rumeurs sur un nouveau jeu Batman Arkham avec le Court Of Owls sont apparues pour la première fois avant les Game Awards 2018 grâce à une chemise portée par un développeur de Warner Bros.Montréal. Cette spéculation a ensuite été poursuivie en septembre grâce aux symboles inquiétants publiés pour célébrer le 80e anniversaire du Dark Knight.

Il semble maintenant que nous soyons plus près que jamais d’une révélation complète sur ce qui est le prochain pour le plus grand héros de bande dessinée de tous les temps.

Ce jeu vidéo hypothétique a été surnommé Batman Arkham Legacy depuis un certain temps maintenant, et il est également très répandu de jouer le rôle de Court Of Owls.

Qu’il porte ou non la marque Arkham, il semble que la Warner Bros.Montréal s’approche de l’annonce d’un nouveau chapitre dans les jeux vidéo Batman.

Le message «capturer le chevalier» pourrait impliquer qu’un groupe de méchants et Gotham City lui-même sont sortis pour capturer le Batman, et ce n’est qu’une suggestion émise en conjonction avec une image publiée par le studio de développement.

Cette image montre un logo qui semble porter une petite croix au milieu qui pourrait symboliser l’Ordre de Saint-Dumas. La Cour des Chouettes est également évoquée à nouveau avec la présence de serres, et la ville de Gotham peut également être vue.

Indépendamment de ce que le logo ci-dessus signifie, nous espérons que la prochaine étape est que Warner Bros. Montréal publie enfin une bande-annonce.

Ne voir que des tweets et des logos cryptiques est devenu fatigant et odieux pour certaines personnes, et il est grand temps que les masses impatientes voient ce qui se passe pour Batman comme le Arkham Knight il y a près de cinq ans.