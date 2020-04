Carp and Coarse mettra en vedette cinq beaux sites de pêche

Par Stephany Nunneley,

Dovetail Games a décrit les cinq domaines dans lesquels vous lancerez votre ligne à la sortie de The Catch: Carp and Coarse.

Les amateurs de pêche seront ravis d’entendre parler des belles zones de pêche de The Catch: Carpe et grossier, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

Il y aura cinq zones dans le jeu, allant d’un lac en Angleterre à une rivière en Espagne. Chacun présentera son propre groupe de poissons, comme la carpe, le poisson-chat à queue rouge, la perche et le brochet.

Voici un aperçu des cinq sites de pêche ainsi qu’une description de chacun, gracieuseté du développeur.

Oxlease, Angleterre, Royaume-Uni: Un lac typiquement anglais, entouré de bois et de champs verdoyants avec de nombreux piquets de pêche spécialement conçus, Oxlease de 26 acres est l’un des joyaux de la couronne du célèbre complexe linéaire. En été, la carrière principale est la carpe, d’énormes poissons à dos sombre, dont «Alice», qui peut atteindre plus de 45 lb (20 kg), et le haussier «Oxen», une brute hargneuse touchant 40 lb (18 kg). En hiver, Oxlease est également un lieu de brochet réputé, rempli de prédateurs à pleines dents pesant plus de 9 kg (20 lb)! Essayez de trouver ‘The Prime Pike’ ou l’une des étonnantes tanches à deux chiffres.

Pearl Lake, Malaisie: Les eaux émeraude et les chutes d’eau tumultueuses sont entourées de hautes falaises de calcaire et de palmiers brillants qui se balancent doucement dans la brise chaude de la mer tandis que les pêcheurs à l’abri de la chaleur du soleil tropical. Des Arapaima massifs, des poissons-loups géants et des poissons-chats exotiques à queue rouge tireront tous votre corde ici, donc votre matériel doit être assez fort pour faire face aux poissons qui dépassent les 450 lb (204 kg).

Fleuve Ebro, Espagne: Au pied des montagnes catalanes près de Fayon, l’Èbre fend la campagne espagnole avec une cicatrice bleue scintillante d’eau remplie de poissons. Cette grande rivière abrite de gros poissons, et vous pouvez vous attendre à trouver du poisson-chat à près de 250 lb (113 kg), des centaines de carpes approchant 80 lb (36 kg), avec barbelé, perche, gardon, anguilles et plus de tailles que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. C’est le lieu de rêve du pêcheur. Allez-vous pêcher sur le rivage rocheux ou opter pour un bateau qui dérive sur la surface azur sous un chaud soleil espagnol? Si vous êtes coincé pour l’inspiration divine, dirigez-vous vers l’église engloutie, dont la flèche pique dans les profondeurs de la rivière.

Rotterdam, Pays-Bas: Tant de spots à choisir. Ciblez les bancs errants de grosses brèmes et carpes qui habitent les eaux libres du milieu de la rivière, ou cherchez peut-être la couverture et l’abri de bateaux amarrés et les ombres sous les ponts à la recherche de perches prédatrices, de brochets et de poissons-chats monstres qui courent jusqu’à 150 lb (68 kg). Ou attrapez la canne à leurre pour vous adonner à la pêche de rue, ou pêchez des appâts naturels délicatement présentés pour une grande variété d’autres espèces. Le Nieuwe Maas a beaucoup d’options.

Loch Mickle, Ecosse, Royaume-Uni: Froid, profond et mystérieux, le Loch Mickle devrait être sur votre liste de seaux pour la variété d’espèces rarement capturées. Souvent battue par les vents, la pluie battante et la neige, cette mer intérieure interdite peut être pêchée depuis le rivage ou le bateau, ou même la jetée de pêche dédiée, mais enveloppez-vous au chaud si vous bravez ce lieu. L’omble chevalier, le saumon et la truite constituent le principal sport, mais la carpe, le brochet et l’anguille peuvent également être pêchés. N’oubliez pas de surveiller les monstres inattendus.

Dans le jeu de pêche, vous vous attaquerez à 35 espèces de poissons différentes, chacune avec son propre comportement et sa préférence d’appât. Vous devrez également faire attention à l’heure de la journée, à la météo et utiliser un équipement approprié. De plus, le débit d’eau affectera votre pêche, que vous soyez sur le bord d’une berge ou dans votre bateau de pêche.

Il y a également 125 Boss Boss légendaires à attraper, dont 11 Monster Boss Fish qui sont les plus difficiles à débarquer car ils ne tomberont pas sans se battre. Pour vous aider à décrocher le gros, il y aura plus de 100 types d’équipements disponibles auprès de plus de 20 partenaires sous licence, y compris Nash et Mainline Baits, vous permettant de créer diverses configurations.

Vous pouvez également participer à des tournois multijoueurs et à des événements dans la Ligue de pêche en queue d’aronde. Vous pouvez même gagner des prix du monde réel.

The Catch: Carp and Coarse sortira cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

