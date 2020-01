Carte d’extension Pokémon Épée / Bouclier: Peluche Pokemon Center Limited configurée pour la pré-commande

La société Pokemon a annoncé un ensemble spécial de peluches limité pour le pass d’extension Pokémon épée / bouclier dans les emplacements Pokemon Center au Japon.

Pass d’extension Pokémon épée / bouclier: L’ensemble de peluche Pokemon Center Limited comprend un ensemble de 5 adorables peluches de chef de gym, une carte de téléchargement pour le pass d’extension Pokémon épée / bouclier et un fichier A4 transparent. Le code de téléchargement est utilisable sur le Nintendo eShop japonais, et le pass d’extension fonctionne avec toutes les variantes régionales de Pokemon Sword and Shield (à l’exception de Tencent China).

L’adorable peluche Marnie, la peluche Bede, la peluche Nessa, la peluche Bea et la peluche Allister sont exclusives à cet ensemble de peluches limité:

Un fichier A4 transparent comprenant Marnie, Bede, Nessa, Bea et Allister est également fourni avec l’ensemble de peluches limité:

