CARTES: Le Pass Rainbow Six Siege Year 5 passe à la deuxième place cette semaine

Le pass de saison pour la cinquième année de Rainbow Six Siege d’Ubisoft a pris la deuxième place dans les charts Steam la semaine dernière.

La semaine dernière, l’éditeur français a annoncé des changements dans le format esports des jeux. En 2019, Rainbow Six Siege a touché 55 millions de joueurs, et le titre a attiré 20 millions de nouveaux joueurs depuis juin 2018.

Capcom a deux entrées dans le graphique Steam. Le premier, au n ° 3, est Monster Hunter World: Icebore. Le DLC est arrivé sur PC en janvier 2020; cependant, il est sorti sur les consoles en septembre 2019.

La firme japonaise a également pris la 9e place avec Monster Hunter: World. PC est la deuxième plus grande plate-forme pour le titre. En mars 2019, 4,5 millions d’exemplaires avaient été vendus pour PC. En plus de cela, en juillet 2019, plus de 13 millions d’exemplaires du RPG fantastique avaient été expédiés dans le monde.

Deep Silver a également remporté deux places cette semaine, Metro Exodus et Metro Exodus – Gold Edition occupant respectivement les 4e et 5e rangs. Le tireur apocalyptique en a déplacé environ 200 000 exemplaires au cours de sa première journée sur Steam. Avant sa sortie, le jeu était disponible en précommande sur Steam. Cependant, il est devenu une exclusivité Epic Games Store. De nombreux fans ont exprimé leur dédain pour cette décision, d’autant plus que certains d’entre eux avaient déjà acheté le jeu sur la vitrine de Valve.

Grand Theft Auto V occupe la septième place du classement de cette semaine. Le titre criminel de Rockstar était le jeu le plus vendu de la dernière décennie au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au n ° 8 est No Man’s Sky, le titre d’exploration de Hello Games peut être acheté à 50% de réduction.

La fermeture du graphique est le Besiege récemment publié. Le jeu de construction Spiderling Studios est proposé avec 50% de réduction.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 22 février:

N / ATom Clancy’s Rainbow Six Siege – Pass 5 ans, UbisoftMonster Hunter World: Iceborne, CapcomMetro Exodus, Deep SilverMetro Exodus – Gold Edition, Deep SilverN / AGrand Theft Auto V, RockstarNo Man’s Sky, Monster Hunter: World, CapcomBesiege, Spiderling Studios