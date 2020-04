CARTES: Les champs de bataille de Playerunknown se frayent un chemin vers la première place

Les champs de bataille de Playerunknown ont mis fin à la course de Mount and Blade II: Bannerlord en haut des charts Steam.

Actuellement, le jeu est proposé avec une réduction de 50%, ce qui a sans aucun doute aidé à la vente de l’ancêtre de la bataille royale. Une version retravaillée de la carte Vikendi fait également son retour dans le jeu dans un avenir proche, ce qui pourrait avoir contribué à sa popularité.

Plus tôt ce mois-ci, PUBG Corp a admis que la bataille royale avait connu une augmentation de la tricherie l’année dernière. En outre, en raison de l’épidémie de coronavirus, l’événement esports Global Series sera désormais un spectacle numérique.

Le développeur et l’éditeur ont également revendiqué la deuxième place avec PUBG’s Survivor Pass: Cold Front, qui a été publié le 22 avril. Valve a pris la place n ° 3 avec son kit Index VR. Sans surprise, la production du matériel a été affectée par le coronavirus.

Au n ° 4 est Mount and Blade: Bannerlord, le RPG récemment publié de TaleWorlds Entertainment a perdu trois places. Actuellement, dans Early Access, le jeu est sorti le 30 mars. À sa sortie, le titre a fait ses débuts au n ° 1 du classement Steam, il a occupé cette position pendant trois semaines consécutives.

La première des deux entrées pour 2K est Xcom: Chimera Squad à la cinquième place, le titre de stratégie est sorti le 24 avril et peut être acheté à 50%. Looter-shooter Borderlands 3 était la deuxième entrée de l’éditeur au n ° 7, et il a également une vente de 50 pour cent. Le jeu est arrivé sur Steam le 13 mars. Il a connu un nombre de joueurs simultanés de 93,5k. Borderlands 3 était exclusif à Epic Games Store pendant six mois après sa sortie.

Au numéro 6 de Trials of Mana, le JRPG de Square Enix est sorti le 24 avril. À la huitième place se trouve le titre défiant les lois de Rockstars Grand Theft Auto V. Le jeu était le jeu le plus vendu de la dernière décennie aux États-Unis et au Royaume-Uni. Selon les témoignages, Rockstar a commencé à travailler sur un nouveau titre GTA. L’entrée finale au n ° 9 est Total War: Warhammer II par Sega.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 25 avril:

Champs de bataille de Playerunknown, PUBG Corp Pass Survivor: Cold Front, Kit VR PUBG CorpValve Index, ValveMount et Blade II: Bannerlord, TaleWorlds Entertainment (EA) Xcom: Chimera Squad, 2KTrials of Mana, Square EnixBorderlands 3, 2KGrand Theft Auto V.War RockstarTotal War: Warhammer II, SegaN / A