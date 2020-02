Castlevania, la série animée sanglante de Netflix, revient pour une troisième saison le 5 mars

La date de sortie de la troisième saison de Netflix Castlevania la série animée a enfin été dévoilée.

Après un faux appel de Netflix Nordic en novembre – affirmant qu’il serait sorti d’ici le 1er décembre 2019, la nouvelle saison sera officiellement mise en ligne sur le service de streaming numérique le mois prochain, le 5 mars. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre:

@Castlevania est de retour le 5 mars, et il y a plus de mystère, de meurtre, de chaos et de vampires que jamais. #Castlevania

La troisième saison serait la plus importante à ce jour, avec un total de 10 épisodes. La saison deux comptait huit épisodes et la saison un ne comportait que quatre parties.

Cette annonce fait suite à une image teaser de la troisième série publiée sur la page Twitter Castlevania officielle – mettant en vedette Carmilla aux côtés de nouveaux visages. La dernière œuvre d’art (ci-dessus) présente également un certain nombre de visages nouveaux et anciens, notamment Trevor Belmont, Alucard et Sypha Belnades.

Vous attendiez avec impatience la troisième saison de Castlevania? Que pensez-vous des épisodes précédents? Laissez un commentaire ci-dessous.

