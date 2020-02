Castlevania révèle de nouveaux personnages pour sa troisième saison sur Netflix

La troisième saison de Castlevania reprendra les aventures de Trevor Belmont et son groupe de chasseurs de vampires alors qu’ils font face à de nouveaux défis après avoir tué Dracula Bien que cela ne signifie pas qu’ils peuvent se reposer, car de nouveaux alliés et ennemis les attendent. Quelques semaines seulement après le retour de la série Netflix, la société a dévoilé un bref aperçu de tous les personnages, anciens et nouveaux, que nous allons rencontrer.

Le casting de Castlevania est de retour pour la saison trois avec de nouveaux ajouts qui promettent de faire couler votre sang… ”pic.twitter.com/6xT8GwlNcP

Certains de nos personnages préférés comme Trevor, Alucard, Sypha, Carmilla, Hector et Isaac ils reviendront pour cette troisième partie, représentant les deux côtés du bien et du mal dans ce monde en proie aux morts-vivants. Mais d’un autre côté, Morana, Lenore et Saint Germain Ils ajouteront sûrement une touche de fraîcheur et de mystère à cette série attendue.

Castlevania sera de retour sur Netflix le 13 mars. Si vous ne pouvez pas attendre, rappelez-vous qu’ici vous pouvez regarder la bande-annonce officielle, pleine d’action brutale et de séquences de combat.

Source: Netflix

