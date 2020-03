Castlevania Season 3 Review – Netflix augmente la mise avec une série plus sombre et plus torride – Fonctionnalité

Avertissement: L’examen suivant contient des spoilers purs et simples pour les deux premières saisons de Castlevania, ainsi que de légers spoilers pour la troisième saison. Considérez-vous averti!

Après avoir subi une période de développement qui remonte à une décennie entière, la vision de Warren Ellis du Castlevania l’univers est devenu quelque chose d’un succès surprise. Les deux premières saisons ont été superbes, mélangeant une écriture mature, des personnages préférés des fans et de nombreuses scènes sanglantes pour produire l’une des adaptations animées les plus réussies d’une série de jeux vidéo jamais vues. Avec la disparition de Dracula à la fin de la deuxième saison, il semblait que l’arc de l’histoire avait atteint sa conclusion naturelle – mais nous voici avec une troisième portion de dix épisodes de 30 minutes, donnant à Ellis la chance d’étoffer ses personnages et le monde sombre et inquiétant qu’ils habitent encore plus loin. Le résultat final – produit par Frederator Studios et exécuté dans le style “ anime ” par Powerhouse Animation – est toujours agréable et les fans de longue date le liront, mais il a peut-être du mal à égaler l’éclat de cette deuxième saison épique.

La saison 3 reprend presque immédiatement après les événements de la série précédente. Alucard, ayant débarrassé le monde de son père troublé, est à peu près au bout; tandis qu’il savoure la paix et la tranquillité du château maintenant vide, il manque ses compagnons Trevor et Sypha, qui parcourent la terre en charrette tuant toutes les créatures nocturnes qu’ils rencontrent en cours de route. Alucard se heurte finalement à une paire de chasseurs de vampires japonais à la recherche du suceur de sang qui en a fait ses esclaves. En tant que tel, l’arc d’histoire d’Alucard dans cette série est peut-être le moins engageant, car lui et ses nouveaux amis passent une grande partie du temps à s’entraîner – bien que, par l’avant-dernier épisode, ce volet d’intrigue particulier prenne une tournure inattendue que nous ne gâcherons pas ici . Il suffit de dire que nous pouvons voir que cela dérange beaucoup de fans inconditionnels de Castlevania.

Trevor et Sypha, quant à eux, se retrouvent dans la ville de Lindenfeld, qui abrite un prieuré plein de moines qui ont récemment rejeté le christianisme et se sont plutôt attelés à des pratiques plus occultes. Ici, ils rencontrent le chef de la ville, connu uniquement sous le nom de The Judge (exprimé par Harry Potter star Jason Issacs), et le mystérieux Saint Germain (exprimé par le légendaire Bill Nighy). Saint Germain – qui apparaît dans le titre PS2 Castlevania: Malédiction des ténèbres – enquête sur les pratiques ténébreuses des moines, mais il a une autre raison de vouloir découvrir les secrets du prieuré, et forme donc une alliance avec nos deux chasseurs de vampires.

En parlant de Curse of Darkness, les deux maîtres de l’oubli, Hector et Issac, se retrouvent à plusieurs kilomètres l’un de l’autre au début de la saison 3. Hector a été faite prisonnière par Carmilla après qu’elle l’ait trompé en trahissant Dracula à la fin de la série précédente, tandis qu’Issac – qui a été épargné par la mort lorsque Dracula l’a jeté à travers un portail qui l’a recraché dans un désert oriental – est devenu tordu de vengeance et se rend à la forteresse des vampires de Styrie avec l’intention de tuer Hector. L’histoire d’Issac est donc dominée par la distance qu’il doit parcourir pour atteindre son objectif, mais il offre à la série certains de ses meilleurs moments de pur dialogue.

Hector se retrouve meurtri, battu et nu dans les cachots du château de Carmilla, où résident également Lenore, Morana et Striga – d’autres membres de la «fraternité» des vampires de Carmilla. Carmilla, pleine de confiance grâce à la mort de Dracula, prévoit de contrôler un vaste couloir de terre où elle et ses alliés vampires peuvent se nourrir de la population humaine en constante reconstitution. Cependant, elle a besoin des compétences d’Hector en tant que forgeron pour créer une armée de démons et enrôle la séduisante Lenore pour se lier d’amitié avec lui et gagner sa confiance.

Avec toutes ces plaques dans l’air, la série 3 de Castlevania a beaucoup de travail à faire, ce qui entraîne parfois un rythme plutôt décousu. Tout finit par se rejoindre, mais, comme cela a également été vrai dans une moindre mesure au cours des deux premières saisons, il semble que les choses prennent trop de temps pour vraiment bouger, avec la majorité de l’action se déroulant dans les deux derniers épisodes. Avant cela, il y a beaucoup de discussions et de scènes avec une animation limitée, ce qui signifie que le script d’Ellis et les compétences de la distribution vocale doivent faire la plupart du travail.

La bonne nouvelle, c’est qu’ils réussissent; Richard Armitage est toujours aussi brillant que Trevor, et Toby James (Hector) et Adetokumboh M’Cormack (Issac) réalisent de superbes performances qui confèrent à leurs personnages respectifs un vrai sens de la profondeur, et le reste de la distribution est également assuré. Il y a des moments où le script descend dans un territoire digne de recul – des explets indésirables et inutiles tombent comme de la pluie pendant un été anglais et parler de “brûler des crottes de chèvre du diable du ciel” semble juste absurde (bien que, nous osons dire que c’est l’intention ). Dans l’ensemble, cependant, la capacité d’Ellis à créer un dialogue unique qui informe et divertit est au-delà du débat; sa renommée comme l’un des meilleurs écrivains de bandes dessinées en vie aujourd’hui est bien méritée.

Alors que le scénario est entièrement original, Ellis a pris le temps d’intégrer quelques références ringardes à la série de jeux vidéo Castlevania. Au cours d’une bataille, un sorcier crée une boule de disciples humains qui n’est pas totalement différente du boss de Granfalloon de Symphonie de la nuit, et il y a parfois des camées de monstres qui sont retirés presque en gros des jeux. Même Grant Denasty, le membre disparu du Castlevania III trio, fait allusion à un moment donné, ce qui devrait contribuer à apaiser les fans qui réclament son introduction depuis la première série.

Une chose qui mérite d’être notée cette fois-ci est de savoir comment le sexe est devenu un point focal clé dans cette dernière saison de Castlevania. Il était presque entièrement absent des deux premières séries, mais, alors que l’histoire arrive à son terme cette saison, il semble que tout le monde commence à se débarrasser de ses vêtements en même temps. Nous ne dirions pas que cela semble forcé en tant que tel, mais cela semble un peu discordant et hors de propos, et – étant donné qu’il s’agit d’une série cotée 15 au Royaume-Uni – peut-être un peu trop gratuit. Vous n’allez clairement pas être prude si vous regardez une série aussi imbibée de sang et criblée de malédictions que Castlevania de Netflix, mais malgré tout, certains des couplages de cette série vont sûrement soulever des sourcils. Et le gore? Cela a toujours été présent au cours des saisons passées, mais ici, on a l’impression qu’il a été porté à onze.

L’animation dans les deux premières séries était souvent un sac mixte, ce qui est normal d’une série longue comme celle-ci. Bien que la conception des personnages soit forte, l’animation saccadée est toujours là – et dans certaines scènes d’action, le manque de cadres devient très déconcertant. Certes, nous parlons ici d’une série de cinq heures – pas d’un argent Disney de 90 minutes avec un budget illimité – donc s’attendre à une animation soyeuse est déraisonnable. Néanmoins, cela rend certaines scènes un peu bon marché et précipitées.

Alors que la poussière s’installe sur la série 3, la porte n’est plus tellement ouverte pour une quatrième saison – elle est sortie de ses gonds. Bien qu’il y ait le sentiment que cela aurait pu être coupé ici et là pour rendre le rythme un peu plus agréable, c’est toujours une balade agréable et donne à Ellis et au reste de l’équipe derrière la production – y compris le réalisateur Sam Deats et le showrunner Kevin Kolde – certains des opportunités passionnantes en termes d’histoire, ainsi que la promesse alléchante de la résurrection quelque peu prévisible d’une jolie figure clé de la franchise Castlevania.

Castlevania Series 3 sera présenté sur Netflix le jeudi 5 mars.

