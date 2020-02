Cat Quest I + II répertorié pour Nintendo Switch en Europe

Il est possible de dire le nom de Cat Quest et il semble tout de suite être l’un des RPG d’action les plus connus, à la fois pour son style visuel le plus unique et pour son jeu ingénieux de mots de touches félines, dont les deux livraisons ont été abandonnées par l’eShop de la console hybride, la première en novembre 2017 et la seconde en octobre 2019. Eh bien, comme d’habitude dans ce type de cas, après un délai raisonnable, c’est quand cela semble être le tour de l’arrivée conjointe de les deux jeux dans une édition complète et physique pour célébrer la dilogie, sous le nom de Cat Quest + Cat Quest II Pawsome Pack. Voilà comment un détaillant, Base.com, a déjà fixé une date pour cette compilation, pour la prochaine 22 mars, également avec droit à une réduction significative de 50% pour ceux qui décident de l’acheter en prévente via ce site, ce qui le laisse au prix de 29,57 € contre 59,49 € d’origine.

Cover Cat Quest I + Cat Quest II Pawsome Pack Switch

Profitez-en pour revisiter les deux titres dans un format différent, deux Open World Action RPG avec plusieurs donjons, et dont la deuxième partie a également un mode coopératif pour deux joueurs. Que pensez-vous de cette compilation? Allez-vous l’essayer?

