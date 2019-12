Cat Quest II, degrés de séparation, ensemble spécial Pelle Chevalier et ensemble spécial Celeste annoncés pour le Japon

Flyhigh Works a annoncé quelques nouvelles majeures lors de la diffusion du Flyhigh Express du 27 décembre 2019.

Tout d'abord, l'éditeur a annoncé que Cat Quest II sortira numériquement le 6 février 2020 pour 1500 yens (taxe de vente de 10% incluse) via l'eShop japonais Nintendo Switch. Ensuite, Degrees of Separation sera publié numériquement le 16 janvier 2020 pour 2000 yens (taxe incluse).

Enfin, des ensembles physiques spéciaux pour Shovel Knight et Celeste sont désormais disponibles en pré-commande sur B-Side Games. L'ensemble Shovel Knight comprend une copie physique de la Nintendo Switch, de l'amiibo Gold Shovel Knight et de l'amiibo Shovel Knight: Treasure Trove Triple Set. L'ensemble Celeste comprend un ensemble de photos illustrées et de cartes postales. Les deux ensembles sont limités à 1000 unités et sont exclusifs aux jeux B-Side.

Découvrez la présentation complète ci-dessous:

