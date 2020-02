Baby Sonic est la mignonne créature du moment et vous pouvez maintenant l’attraper pour un temps limité dans Sonic Forces et Sonic Dash de SEGA. Les deux jeux sont gratuits mais incluent des micro-transactions. Vous pourrez voir Baby Sonic sur grand écran lors de l’ouverture du film Sonic the Hedgehog le 14 février au Royaume-Uni.

