Catherine: Full Body et XCOM 2 pourraient bientôt atteindre Nintendo Switch

Ces dernières années, le catalogue Nintendo Switch a considérablement augmenté et il semble qu’il ne s’arrêtera pas en 2020. Ce qui se passe, c’est que récemment, il y avait des raisons de penser que Catherine: Full Body et XCOM 2 pour Nintendo Switch.

Ce qui se passe, c’est que les versions Nintendo Switch des deux versions ont été classées sur le site Web de l’agence dédiée à la classification des jeux vidéo en Corée du Sud. Ce n’est pas tout, puisque des mentions sont également réapparues qui suggèrent que la trilogie BioShock sera publiée sur Nintendo Switch.

Il est important de noter que la version de XCOM 2 conçue pour Switch est XCOM 2 Collection. Il s’agit d’un package qui inclut la version de base de XCOM 2; l’extension War of the Chosen et 4 packages de contenu téléchargeable. De cette façon, il s’agit de l’une des versions les plus complètes de cette version.

Cependant, vous devez garder à l’esprit que le registre ne mentionne rien d’autre, donc la seule alternative est d’attendre que Nintendo ou les distributeurs liés à ces versions (c’est-à-dire SEGA et ATLUS), fassent une annonce à ce sujet. Nous vous rappelons que vous ne devez pas considérer ces informations comme définitives, car parfois ces enregistrements présentent généralement des erreurs.

Et vous, aimeriez-vous que Catherine Full Body et XCOM 2 viennent sur Nintendo Switch? Dites-le nous dans les commentaires.

