Catherine: la collection Full Body et XCOM 2 classée pour la Nintendo Switch en Corée du Sud

Un certain nombre de titres tiers pour Switch sont souvent divulgués via des tableaux de classification avant leurs annonces officielles, et il semble maintenant que deux autres ont été repérés. Dans le prolongement de diverses listes telles que Metro Redux et le Collection Bioshock, Catherine: Corps entier et le Collection XCOM 2 ont maintenant été évalués pour la plate-forme hybride de Nintendo.

Ces listes ont toutes deux fait leur apparition sur le tableau de notation sud-coréen. Fait intéressant, l’âge de Catherine: Full Body est antérieur à la récente enquête qu’Atlus a partagée avec les fans, qui demandait quels jeux la société japonaise devrait porter sur Switch. Comme vous vous en souvenez peut-être, cette exclusivité PlayStation 4 et PS Vita était l’un des titres mentionnés.

Quant à la collection XCOM 2 – elle comprend le jeu de base et plusieurs packs DLC. Selon la liste Steam, il comprend les éléments suivants: Pack de guerriers de résistance, Pack de renfort, Guerre des élus – Pack héritage tactique et Guerre des élus. Il convient également de noter comment il est géré par le même éditeur que la Bioshock Collection, 2K Games.

Comme l’a souligné GameXplain, toute note pour un jeu indique normalement qu’une annonce ou une date de sortie n’est pas trop éloignée. Jusqu’à ce que nous obtenions une confirmation plus officielle, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé à jouer à l’un ou à l’autre de ces jeux sur le Switch.

