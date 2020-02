Catherine: la collection Full Body et XCOM 2 est prête pour le commutateur en Corée du Sud

Un certain nombre de titres tiers pour Switch sont souvent divulgués via des tableaux de classification à travers le monde avant leur annonce officielle, et il semble maintenant que deux autres sont en cours.

En supposant que ces dernières conclusions sur le tableau des notes coréen soient exactes, il semble qu’Atlus apportera son titre PlayStation 4 et PC Catherine: Full Body au système et 2K y ajoutera avec la collection X-COM 2.

Cela fait suite à des nouvelles plus tôt cette semaine, quand Atlus a déclaré que son enquête demandant ce qu’il devrait porter sur la Nintendo Switch avait dépassé les attentes. L’un des jeux était le titre PlayStation 4 et PC, Catherine: Corps entier.

Comme l’a noté GameXplain, toute note pour un jeu indique normalement qu’une annonce officielle n’est pas trop loin, ni une date de sortie. Nous mettrons à jour ce message avec plus de détails bientôt.

.