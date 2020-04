CD Projekt devient l’entreprise la plus précieuse de Pologne

Le développeur de The Witcher continue de croître et détrône la plus grande banque du pays.

CD Projekt est devenu l’entrepriseplus précieux à la bourse de Varsovie, Capitale polonaise, détrônant la plus grande banque du pays. Les investisseurs montrent une nette préférence pour le célèbre développeur dans un ordre mondial secoué par la pandémie de coronavirus.

L’étude RPG deLe sorceleur, une adaptation de la saga littéraire d’Andrzej Sapkowski qui est récemment devenue une série télévisée à succès avec Netflix, est maintenant évaluée à 27,6 milliards de zloty ou l’équivalent, 6,6 milliards de dollars, dépassant pour la première fois le capitalisation boursière de PKO Bank Polski SA.

Alors que les deux actions ont souffert lors de l’épidémie de coronavirus, CD Projekt s’est rétabli après s’être engagé à terminer les travaux sur son nouveau titre, Cyberpunk 2077, en septembre.sa foi dans l’industrie du jeucomme un gagnant évident, car des centaines de millions de personnes confinées à la maison choisissent le divertissement pour mieux faire face.

C’est déjà la société de jeux vidéo la plus précieuse en Pologne et la deuxième en EuropePKO, un prêteur contrôlé par l’État avec 83 milliards de dollars d’actifs qui a célébré son 100e anniversaire l’année dernière, fait face àl’incertitude quant à l’impact que la criseaura la santé sur leurs prêts. Pour décourager davantage les investisseurs, le chien de garde financier polonais a interdit aux banques de verser des dividendes pour s’assurer qu’elles accumulent du capital en cas d’aggravation de la crise.

CD Projekt est déjà la deuxième plus grande société de jeux vidéo sur le marché boursier de toute l’Europe et avec les projets qu’elle a ouverts, tout indiquepourrait continuer de croître. Une développeur qui espère devenir une référence et qui perfectionne son projet Cyberpunk 2077 avec jusqu’à 75 missions secondaires.

En savoir plus sur: CD Projekt, Cyberpunk 2077, The Witcher et The Witcher 3.

.