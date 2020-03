CD Projekt devrait-il refaire des jeux vidéo pour la saga The Witcher après Cyberpunk 2077?

Le studio polonais a annoncé que, suite à son RPG futuriste, il raconterait les aventures de Geralt de Rivia.

Il y a quelques jours, les gars de CD Projekt ont annoncé qu’il y aurait un nouveau The Witcher à l’avenir. Une série à laquelle ils reviendront lorsqu’ils auront terminé Cyberpunk 2077, et c’est ce qui les a rendus célèbres. La relation, en fait, a été curieuse. Ils ont eux-mêmes été occupés à accroître la renommée de l’IP créée par l’écrivain Andrzej Sapkowski, pas même à distance comme on le savait lors de la sortie du premier jeu, et qui a récemment même joué dans la populaire série Netflix. Et Geralt, pour sa part, a rendu la pareille, les élevant en ce moment comme l’un desstudios de RPG les plus réputésdu moment.

Mais, la question est servie. CD Projekt doit-il retourner à The Witcher ou doit-il tourner la page et consacrer ses efforts à autre chose?

Je devrais retourner au Witcher– Chema Mansilla

Si CD Projekt a démontré quoi que ce soit, c’est qu’il est capable, à son rythme, de combiner différents projets. Ils peuvent passer d’un Witcher 3 à un jeu de cartes, un Thronebreaker curieux ou remplir la tête du battage médiatique avec des millions d’utilisateurs avec un saut en arrière de la main deCyberpunk 2077. Mais l’identité du studio est étroitement liée à Geralt et à son monde fantastique, quelque chose qui est compris par ces développeurs et joueurs polonais.

Il y a de nombreuses aventures à raconter et de nombreux recoins à découvrirIl y a plusieurs raisons de revenir à cette série. L’un d’eux est aussi évident que favorable d’un point de vue économique: Geralt n’a jamais connu une telle popularité. Non seulement parmi les amateurs de jeux vidéo, qui continuent d’exalter The Witcher 3 comme l’un des grands titres de la décennie, mais aussi par un public qui a entendu l’appel de la série Netflix et qui tourne son regard vers les titres CD Projekt. en chercher plus. Peut-être encore mieux. Et il y a beaucoup d’aventures à raconter, il y a de nombreux recoins à explorer et une infinité de nouvelles idées qui peuvent être mises en jeu sans quitter la franchise. Il y a encore place pour la surprise et l’émotion avec le familier et installé dans l’imagination des joueurs.

Une autre raison est technologique et c’est un point intéressant. D’une part, lorsque cette nouvelle aventure de la série The Witcher atteint les joueurs, nous nous retrouverons plongés dans une nouvelle génération de consoles. Des machines puissantes à pleine capacité qui permettront à cette équipe de professionnels de se dépasser et de nous surprendre avec un titre plus ambitieux à tous points de vue. L’énorme quantité de mods créés par les fans montre non seulement à quel point The Witcher 3 peut s’améliorer visuellement, mais aussi qu’il existe un désir de revisiter cet univers avec un lifting. Qui peut dire non à une nouvelle épée argentée avec de bonnes spécifications, pas mal de fentes runiques, enveloppée dans du papier d’emballage 4K brillant et un ruban de couleur cool fait de dizaines de téraflops? Mais je ne veux pas penser uniquement aux graphiques,Je suis particulièrement excité par l’échelledes villes, des forêts, des forteresses …

En ligne avec cette amélioration et l’appel à exceller, CD Projekt a également un défi qui va au-delà de la vente de nombreux jeux. Et c’est bien que The Witcher 3: Wild Hunt soit un grand jeu,pas un jeu parfait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées du point de vue du gameplay, par exemple. Jusqu’où cette étude peut-elle aller avec beaucoup plus de budget, beaucoup plus d’expérience et des machines plus puissantes? Un nouveau The Witcher est un grand défi avec lequel nous gagnons tous.

Je devrais essayer d’autres choses– Álvaro Castellano

Pour être clair, je ne veux pas qu’il y ait quatre The Witcher de CD Projekt, je veux qu’il y en ait quatre cents! Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais un jeu du studio polonais par mois, quel que soit le thème. Si clair. Bien que je n’aie pas le temps de les dépenser tous, évidemment. Bien que ce soit une suite d’Imagine being: Your Beauty Salon. Ça m’est égal. Parce que? Parce que je sais que s’ils abordent un projet c’est parce qu’ils ont quelque chose à dire, et je sais qu’ils vont faire une nouvelle aventure de Geralt de Rivia qui sera incroyable car ils l’ont déjà annoncé. Je rêve déjà de voir comment ce sera sur PC, PS5 et Xbox Series X! En voyant ce qu’ils ont fait avec The Witcher 3: Wild Hunt, ce sera fou. Mais cela dit …

Ne serait-il pas tout aussi excitant si vous exploriez toujours de nouveaux horizons?Si vous me demandez, je préfère qu’ils fassent autre chose, vraiment. Son arc de la trilogie The Witcher est brillant à tous points de vue et, enfin et surtout, il nous montre de manière très graphique comment l’amélioration du studio a été au fil des ans dans tous les sens: le récit, le jouable et évidemment le graphisme. Mais leur histoire est déjà racontée, et ils ont dit tout ce qu’ils avaient à dire sur cette propriété intellectuelle à travers trois beaux et grands jeux vidéo. Ils l’ont reconnu eux-mêmes. Ce que CD Projekt voulait faire avecGeralt de Riviaet ses aventures ont été soulevées comme la trilogie The Witcher, et il a déjà un point final extraordinaire avec Wild Hunt et ses extensions.

En fait, l’un des points les plus excitants de Cyberpunk 2077 est de voir cette équipe de talents faire quelque chose de si différent de cette “zone de confort” dans laquelle nous les voyons depuis que nous les connaissons. Ne serait-il pas tout aussi excitant si vous exploriez toujours de nouveaux horizons? Nous avons vu ces derniers temps, et de plus en plus, que le rôle occidental ne doit pas se limiter, d’une part, à laépée et sorcellerieet d’autre part,futuriste. Et nous avons récemment apprécié des propositions telles que Disco Elysium qui vont totalement au-delà de ces schémas et proposent quelque chose d’original. Avec autant de gens qui explorent de nouvelles avenues et routes dans les RPG, allons-nous vraiment demander à CD Projekt comme une priorité absolue de retourner dans un endroit où ils sont déjà allés?

Comme je l’ai dit, je souhaite qu’il y ait du temps, des ressources et du personnel pour qu’ils puissent faire de nombreux autres épisodes de The Witcher et, en même temps, explorer également d’autres horizons sous la forme de nombreuses nouvelles adresses IP. Mais malheureusement, il n’y a pas de temps pour tout. Et, je ne sais pas pour vous, mais si je devais choisir … j’aurais choisi que la prochaine chose soit quelque chose de nouveau.

Et qu’en pensez-vous?

