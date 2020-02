CD Projekt est déjà la deuxième entreprise de jeux vidéo en Europe

Décidément, l’histoire des jeux vidéo comportera un chapitre sur ce groupe de rebelles polonais autoproclamés et dirigé par Marcin Iwinski et Michael Kiciński, CD Projekt, une entreprise qui progressait progressivement sur le marché jusqu’à frapper le clou et connaître une augmentation rarement vue. , ce qui en fait la deuxième société de jeux vidéo la plus précieuse d’Europe.

Selon les informations collectées par les utilisateurs de reddit (via Gamingbolt) concernant la valeur actuelle de CD Projekt sur le marché, cette entreprise polonaise est déjà la deuxième plus précieuse du continent, seulement après Ubisoft, dépassant 8 $ MMDD. Ce chiffre montre l’augmentation impressionnante qu’a connue CD Projekt ces dernières années, car en 2017 seulement, sa valeur marchande était de 2 MMDD et en 2019, elle valait déjà 6800 MDD; C’était pratiquement une question de semaines avant que le chiffre n’augmente malgré l’annonce du retard de son prochain jeu attendu, Cyberpunk 2077.

CD Projekt a commencé ses activités en tant que distributeur de logiciels sur CD en 1994 et peu de temps après, a commencé à se faire un nom en tant que distributeur de jeux vidéo. Déjà au 21e siècle, la société a opté pour une division de développement de jeux vidéo, CD Projekt RED et une plate-forme de distribution numérique GOG.com. Grâce aux adaptations de jeux vidéo du roman de The Witcher écrites par Andrzej Sapkowski, le succès est venu à CD Projekt et le troisième opus, The Witcher: Wild Hunt, les a catapulté au premier plan, donc le monde attend avec impatience son nouveau travail, Cyberpunk 2077.

