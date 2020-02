CD Projekt est déjà la deuxième plus grande société de jeux vidéo en Europe

Les parents de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 n’arrêtent pas d’augmenter leur valeur de rafale.

Hier, nous avons fait écho dans 3D Games des bonnes ventes infatigables de The Witcher 3 sur Steam, un succès qui a conduit CD Projekt RED être déjà la deuxième plus grande entreprise européenne de jeux vidéo au niveau des burstiles, seulement derrière un développement logiciel multinational tel que le français Ubisoft.

La société est valorisée en bourse à 7,5 milliards d’eurosAprès avoir annoncé les derniers résultats de ses jeux, la société a relevé la valorisation de ses actions à environ 7 500 millions d’euros, un milliard de plus par rapport aux données enregistrées à la fin de l’année dernière. Cette capitalisation éclatée n’est surpassée dans le vieux continent que par Ubisoft, valorisée aujourd’hui à 9 100 millions d’euros et en croissance depuis l’automne.

Il faut bien entendu préciser que ces valeurs fluctuent assez facilement sur le marché, en fonction de nombreux facteurs tels que le non-respect des attentes des analystes, l’imposition ou non de nouvelles taxes, etc. Autrement dit, avoir un prix plus élevé que les autres sociétés ne signifie pas nécessairement que leurs revenus et leur chiffre d’affaires sont plus élevés. Cela dit, la nouvelle montre clairement bonne forme d’une manière qui vit CD Projekt RED Actuellement, avec un Cyberpunk 2077 qui, après avoir annoncé son retard, atteindra en septembre les magasins PC, PS4, Xbox One et Stadia dans ce qui est très probablement un nouvel élan en bourse pour les Polonais.

Rappelons qu’en plus du développement de jeux, CD Projekt RED a GOG.com, l’un des magasins numériques les plus importants sur PC dans lequel cette semaine vous pouvez acheter 8 grands jeux vidéo de Bethesda à prix réduit.

