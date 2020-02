CD Projekt Red est désormais la deuxième plus grande société de jeux vidéo en Europe

Je suis un étudiant en Californie qui essaie d’obtenir un diplôme en journalisme. Je visais à me lancer dans le monde du journalisme de jeu vidéo, donc je me suis concentré sur la réalisation de cela avec mon éducation et mon écriture. J’ai toujours été un joueur qui aime les titres d’action-aventure, les tireurs, les RPG et tout ce qui est explosif et excitant. En dehors des jeux, je suis un énorme fan de metalhead et de cinéma. Donnez-moi de la musique brutale avec de bonnes comédies, des films d’action et bien sûr, une horreur de niveau A.