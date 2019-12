CD Projekt Red et l'auteur de «The Witcher» résolvent leur différend juridique

Alors que CD Projekt Red est entièrement concentré sur Cyberpunk 2077, un jeu qui sera lancé le 16 avril 2020, a suggéré à plusieurs reprises qu'à l'avenir, ils reprendraient la franchise qui les a propulsés vers la gloire, The Witcher. Cependant, il y avait un problème juridique qui aurait gêné le développement de la quatrième tranche. Nous expliquons la chronologie des événements ci-dessous.

Andrzej Sapkowski a poursuivi CD Projekt Red en 2018 pour un problème de redevance

En octobre 2018, Andrzej Sapkowski, auteur du roman original, a poursuivi le studio polonais pour 14 millions d'euros. La raison? D'accord l'écrivain, ils lui devaient des redevances pour le succès extraordinaire de la saga du jeu vidéo. Ses avocats ont fait valoir que les 9 500 $ reçus jusqu'à présent ne correspondaient qu'au premier titre. Autrement dit, le montant généré par The Witcher 2: Assassins of Kings et The Witcher 3: Wild Hunt était manquant.

De son côté, CD Projekt Red a partagé le message suivant pour éviter que la controverse ne continue de croître: "De l'avis de la Société, les demandes exprimées dans l'avis ne sont pas fondées en ce qui concerne ses mérites, ainsi que le montant stipulé. La Société avait a légitimement et légalement acquis le droit d'auteur de l'œuvre de M. Andrzej Sapkowski … Toutes les obligations de paiement de la Société ont été dûment remplies. "

Heureusement, les deux côtés ils ont fait la paix en concluant un nouvel accord de collaboration, la société a déclaré dans un communiqué partagé aujourd'hui: "CD Projekt Red, avec Andrzej Sapkowski, auteur des livres The Witcher, voudrait informer que les deux parties ont signé un accord renforce encore votre relation"Bien entendu, aucune des personnes impliquées n'a voulu révéler les clauses définies dans le nouveau contrat.

Le nouvel accord ouvre les portes de nouveaux jeux The Witcher à l'avenir

"L'accord satisfait et clarifie pleinement les besoins et les attentes des deux parties, passées et présentes, et établit un cadre pour une coopération future entre les deux", expliquent-ils. Adam Kiciński, directeur de CD Projekt Red, a précisé que ils ont toujours admiré le travail d'Andrzej Sapkowski, car il représente une source d'inspiration pour l'équipe de développeurs. "Je pense qu'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre relation continue", a conclu le réalisateur.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour parler de The Witcher 4, la société a récemment révélé son prochain grand objectif: grandir en tant qu'étude et améliorer ses compétences en développement. Cela leur permettrait, par exemple, gérer des équipes indépendantes qui sont chargés de développer, en parallèle, les prochaines livraisons de leurs franchises. "Cette migration vers un modèle à double franchise, soutenue par plusieurs lignes de produits indépendantes, permet également une optimisation", ont-ils déclaré à ComicBook en septembre.

