CD Projekt Red fait un don de 950 000 $ pour lutter contre le coronavirus en Pologne

CD Projekt Red a fait don de 950 000 $ pour aider les efforts de secours contre les coronavirus en Pologne.

Comme l’a rapporté IGN, l’argent a été promis à la société caritative Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

“Nous suivons tous des événements liés à l’épidémie de coronavirus”, a déclaré CD Projekt Red.

«Le nombre de cas augmente et le service de santé fait face à de plus en plus de défis. En ces temps difficiles, chaque aide compte, donc au cours des derniers jours, nous nous sommes demandé comment nous pouvions contribuer. Nous ne connaissons pas l’achat équipements médicaux, masques ou combinaisons, c’est pourquoi nous avons décidé de coopérer avec des professionnels ayant de nombreuses années d’expérience – WOŚP. “

Cette histoire est apparue pour la première fois sur PocketGamer.biz.