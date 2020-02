CD Projekt RED ne participera pas non plus à PAX East 2020 pour le coronavirus

Rejoindre les nombreuses autres entreprises qui seront absentes de PAX East 2020 en raison de coronavirus est trouvé CD Projekt Red, les développeurs derrière The Witcher 3: Wild Hunt et le Cyberpunk 2077 attendu. Le studio polonais n’a pas fait d’annonce officielle en tant que telle, mais un tweet du Chef des communications Équipe, Stéphanie Bayer, a confirmé ces informations.

Je viens de découvrir que mon équipe annule notre voyage PAX East, donc je ne serai PAS à PAX East comme prévu.

Je devrais quand même être au GDC!

– Stephanie Bayer (@NSSteph) 25 février 2020

«Je viens d’apprendre que mon équipe annule notre voyage à PAX East, donc je ne serai pas présent à PAX East comme je l’avais annoncé précédemment.

Je serai toujours dans GDC! »

En réponse à l’absence de Cyberpunk 2077, Bayer Il a dit qu’ils n’avaient de toute façon pas l’intention de participer à cet événement:

Nous n’y amenions pas Cyberpunk – c’était plus de personnel du CDPR qui assistait mais maintenant nous annulons tous. Essayer de garder l’équipe en bonne santé.

– Stephanie Bayer (@NSSteph) 25 février 2020

«Nous n’allions pas emmener Cyberpunk là-bas – c’était plutôt le personnel du CDPR qui était présent mais maintenant nous annulons tous. Nous essayons de garder l’équipe en bonne santé. »

Sony, Capcom et une partie de Square enix sera également absent de PAX East 2020 de peur d’attraper un coronavirus. Certaines autres sociétés seront également absentes du Conférence des développeurs de jeux (GDC) en mars, comme Sony, Electronic Arts et Kojima Productions, même si Bayer et le reste de CD Projekt RED “Devrait” y assister.

