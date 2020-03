CD Projekt RED passe au travail à domicile, dit que le coronavirus ne provoquera pas Cyberpun

Le studio de jeux polonais CD Projekt RED a déclaré que ses employés travaillaient désormais à distance en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.

Dans un article sur Twitter (ci-dessous), la société indique que la semaine dernière, le studio a commencé à laisser son personnel travailler à domicile. CD Projekt RED a également déclaré que la pandémie mondiale n’entraînerait pas un autre retard pour le très attendu Cyberpunk 2077. Le titre devrait être lancé en septembre après avoir été repoussé d’avril.

“Aujourd’hui … CD Projekt RED passe au travail à distance complet aussi longtemps que nécessaire”, a écrit la société. “Nous pensons que cela permettra à chaque membre de l’équipe d’atteindre le plus haut niveau de sécurité personnelle en matière de santé. Et bien que cela soit un peu nouveau pour tout le monde, nous relevons le défi et ne montrons aucun signe d’arrêt dans nos efforts pour vous apporter un rôle de coup de pied. -action en septembre. ”

CD Projekt RED s’associe à Bungie, Microsoft, Facebook et Google pour demander à son personnel de travailler à distance. Rockstar a déclaré au cours du week-end qu’elle autorisait les employés à travailler à la maison, tandis que le PDG de sa société mère, Take-Two Strauss Zelnick, a déclaré que l’épidémie de coronavirus entraînerait une diminution du personnel travaillant en dehors du bureau.

COVID-19 a également eu un impact sur plusieurs événements de jeux. Les goûts de GDC, E3, Minecraft Festival et Eve Fanfest ont été annulés tandis que EGX Rezzed et Reboot Develop Blue ont été retardés.

Beaucoup d’entre vous se demandent probablement comment vont les choses chez CD PROJEKT RED en ce moment. Voici une courte mise à jour. pic.twitter.com/aWfHobgtoM

– CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 16 mars 2020