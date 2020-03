CD Projekt RED va développer un nouvel épisode de jeu pour la série The Witcher après Cyberpunk 2077

S’adressant à Stooq.pl (via Windows Central), le PDG de CD Projekt RED et le président Adam Kiciński ont déclaré que le développeur travaillera sur le prochain épisode de la série de jeux The Witcher après l’achèvement de Cyberpunk 2077. Le nouvel épisode de la franchise sera un seul jeu de joueur, qui sera travaillé par une petite équipe.

Pendant ce temps, d’autres équipes du CDPR travailleront sur le multijoueur et les futurs ajouts pour Cyberpunk 2077. Le développement du nouveau jeu Witcher devrait prendre environ quatre ans. Eurogamer Pologne avait précédemment annoncé qu’il s’agirait de The Witcher 4, ce qui a du sens en tant qu’histoire principale de Geralt de Rivia et de nombreux personnages centraux de The Witcher mythos, conclu dans The Witcher 3: Wild Hunt et ses deux extensions. .

L’intérêt continu du CDPR pour la série The Witcher ne devrait pas être trop surprenant. L’année dernière, le développeur du jeu a réussi à accepter un nouvel accord avec Andrzej Sapkowski, qui est l’auteur de la série de livres Witcher originale. Kiciński a déclaré à ce sujet dans l’interview de Stooq: «Vous pourriez risquer de dire qu’il y a eu un virage à 180 degrés et nous avons cimenté notre relation avec M. Sapkowski, pas seulement sur le papier. On travaille ensemble.”

De plus, la franchise a trouvé une nouvelle vague de popularité grâce aux débuts de la série Netflix en direct, qui a frappé le service de streaming en décembre dernier. Une deuxième saison est actuellement en production, ainsi qu’un spin-off de film d’animation. Sans oublier, la sortie de l’émission Netflix a dopé les ventes et le gameplay de Wild Hunt.