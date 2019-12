CD Projekt signe un nouvel accord avec l'auteur The Witcher Andrzej Sapkowski

Bien que le nouveau spectacle de Netflix The Witcher fasse la une des journaux du monde entier en ce moment, s'il n'y avait pas la version de jeu vidéo de CD Projekt sur Geralt, la série entière basée sur les romans d'Andrzej Sapkowski pourrait même ne pas être aussi connue ou réussie qu'elle l'est. aujourd'hui.

Dans cet esprit, il est soulageant d'entendre que l'auteur fantastique polonais et le développeur et éditeur de jeux vidéo polonais ont signé un nouvel accord renforçant davantage leur relation.

L'accord satisfait et clarifie pleinement les besoins et les attentes des deux parties, passées et présentes, et définit un cadre pour la future coopération entre les deux parties.

En outre, il accorde à CD Projekt de nouveaux droits et confirme le titre de la société sur la propriété intellectuelle de "The Witcher" sous la forme de jeux vidéo, de romans graphiques, de jeux de société et de marchandises.

Le président de CD Projekt Red et PDG de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a déclaré que l'accord marquait une nouvelle étape dans la relation continue de l'entreprise avec Sapkowski:

Nous avons toujours admiré les travaux de M. Andrzej Sapkowski – une grande source d’inspiration pour l’équipe ici au CD PROJEKT RED. Je crois qu'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre relation continue.

C'est formidable de voir que les deux parties sont parvenues à un accord, étant donné qu'Andrzej Sapkowski avait précédemment vendu les droits de CD Projekt en tant que transaction unique, plutôt qu'en pourcentage, car il ne pensait pas que la série de jeux vidéo serait un jour un succès. .

