CDPR prépare déjà le prochain jeu de The Witcher pour PS5 et Xbox Series X

Auparavant, CD Projekt RED dit qu’ils alterneraient entre The Witcher et Cyberpunk 2077 pour de nouvelles livraisons, au moins dans un avenir proche. Ce que nous ne savions pas, c’est exactement quand nous retournerions dans le monde de Geralt de Rivia et l’entreprise, mais maintenant nous avons une meilleure idée parce que le développeur polonais vient de confirmer que, après nous avoir donné Cyberpunk 2077 en septembre, ils entameront le développement d’un nouveau RPG qui pourrait bien être un nouvel épisode dans le monde de The Witcher.

Récemment, la société a fait des déclarations à la presse, et parmi elles, il est confirmé qu’après avoir terminé ses travaux en Cyberpunk 2077, CDPR Il divisera son équipe en trois parties: la première sera chargée de travailler sur le DLC pour Cyberpunk, le deuxième dans la version en ligne du jeu, et le troisième, dans un “RPG de haute qualité”, qui sera évidemment le suivant Le sorceleur et ils prévoient que cela pourrait prendre jusqu’à quatre ans pour se développer.

Pour le moment, la seule chose que nous savons de ce nouvel épisode est qu’il ne comportera plus Geralt, Et il ne s’appellera pas non plus The Witcher 4, donc ce sera fondamentalement une expérience totalement cool, se déroulant dans ce monde merveilleux.

Source: Daniel Ahmad

.