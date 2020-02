Ce bug Harley Quinn pourrait voler vos PaVos Fortnite

Fortnite a reçu un package spécial de contenu Harley Quinn pendant quelques jours, ceci pour célébrer la première du film Birds of Prey. Le pack est proposé dans la boutique Battle Royale au prix spécial de 2000 PaVos.

De nombreux joueurs n’ont pas duré et ont acquis le package, qui comprend également des pics thématiques et un aspect secondaire qui est débloqué en complétant plusieurs défis. Cependant, cette version n’était pas du miel sur des flocons, car les rapports indiquent qu’elle venait avec un bug.

Plusieurs joueurs ont souligné dans reddit qu’ils ont été victimes d’une erreur que PaVos leur a enlevée sans raison. Qu’est-ce qui se passe? Selon les informations, lors de la réalisation des défis pour obtenir l’aspect secondaire, il est possible de racheter le package avec les défis.

Les utilisateurs ont décidé de le faire, car ils pensaient que ce serait un bon moyen de les compléter et d’acquérir encore plus d’expérience. Cependant, la réalité est différente, car l’achat est fait pour 400 PaVos, mais en réalité rien ne se passe et les joueurs perdent leur investissement.

Alors que 400 PaVos n’est pas beaucoup, les joueurs se sont plaints qu’une telle option est activée lorsqu’elle ne contribue vraiment à rien. Donc, si vous voyez la possibilité d’acquérir à nouveau le package de défi, nous vous recommandons de ne pas le faire, au moins jusqu’à ce qu’Epic Games propose une explication.

La communauté a recommandé aux personnes concernées de signaler l’erreur lors du processus partagé par l’entreprise. Il est possible que les développeurs commentent ce problème dans les prochaines heures. Gardez à l’esprit que la peau de Harley Quinn sera en vente jusqu’au 17 février.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page

