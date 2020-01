Ce chenil est un moyen plus sûr de voyager avec votre animal de compagnie

Photo: Chenils d’artilleur

Quand mon mini australien, Rio, était un chiot, je me suis laissé prendre à de mauvaises habitudes. S’il n’y avait que nous deux dans la voiture, il ramperait sur la console centrale et sauterait sur mes genoux. Très mignon quand il avait la taille d’une miche de pain, mais pas vraiment sûr. C’est extrêmement distrayant d’avoir un chien qui se tortille sur vos genoux, et c’est un danger non seulement pour vous et tous les autres dans votre voiture, mais aussi pour tous les autres sur la route.

Besoin de preuves tangibles? Volvo a mené une étude l’année dernière dans laquelle ils ont suivi des conducteurs avec des chiens contraints et non restreints dans leur voiture. Les conducteurs dont les chiens étaient lâches dans le véhicule ont présenté plus de deux fois plus de comportements dangereux et ont passé beaucoup plus de temps à conduire lorsqu’ils étaient distraits. En plus de cela, les conducteurs et les chiens étaient plus stressés lorsque les chiots étaient lâches dans la voiture.

Alors, je me suis intelligent. Récemment, lors de tous nos voyages sur la route, Rio voyageait avec style dans un chenil d’artilleur à double paroi. Ces choses sont massives, lourdes et extrêmement robustes. Ils ont été testés pour résister à 4 000 lb de force, et ils peuvent également survivre à un poids de 630 lb tombé sur eux à partir de plus de 8 pieds.

Photo: Chenils d’artilleur

Je suis très heureux de dire que Rio et moi-même n’avons pas testé le chenil nous-mêmes – et nous ne prévoyons pas, et vous ne devriez pas non plus – mais le site Web de Gunner regorge d’histoires de clients qui disent que leurs animaux de compagnie ont survécu à des accidents sauvages. Le chiot épagneul springer d’un gars montait dans un chenil Gunner à l’arrière de sa camionnette quand ils ont été frappés par un semi. Le chenil a été jeté du lit de sa camionnette et a roulé au moins 30 pieds, mais le chien était OK. La Tundra d’un autre gars a roulé deux fois, atterrissant à l’envers avec le chenil en dessous. Le chien, un laboratoire jaune, était terrifié mais indemne.

J’ai mis un lit pour chien simple (lire: pas cher) au fond du chenil de Rio pour lui donner un coussin, mais Gunner propose une gamme d’améliorations luxueuses spécialement conçues pour leur gamme de caisses. Ils ont des lits orthopédiques résistants à la déchirure pour vous assurer que votre chiot est confortable, des sangles d’arrimage pour que vous puissiez fixer le chenil à l’intérieur d’une fourgonnette ou au lit de votre camionnette, et des kits de ventilateur que vous pouvez installer à travers l’un des panneaux latéraux pour fournir un meilleur flux d’air. Parce que les chenils de Gunner sont à double paroi, ils fournissent une isolation importante contre les températures chaudes et froides. Gunner affirme que l’intérieur du chenil peut rester jusqu’à 40 degrés plus frais que les températures extérieures les jours chauds.

Photo: Chenils d’artilleur

Encore une fois, l’avertissement: je ne recommande en aucun cas de laisser votre chien dans une voiture chaude. Mais je dirai que j’ai absolument remarqué que ce chenil isole bien. Rio et moi venons de voyager ensemble de Denver à Providence et j’ai laissé son chenil dans ma voiture pendant la nuit quand nous avons fait des arrêts. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la maison et que j’ai ramené le chenil à l’intérieur, de l’air froid s’est échappé lorsque j’ai ouvert sa porte, comme s’il s’agissait d’une glacière.

Surtout en hiver, lorsque les routes sont glacées, la lumière du jour est rare et que votre marge d’erreur sur la route est plus faible que d’habitude, vous mettez tout le monde dans votre voiture en danger si vous laissez vos animaux se promener sans les mettre un chenil ou les boucler d’une manière ou d’une autre. Les Gunner Kennels ne sont pas bon marché – ils commencent à 400 $ – mais si vous êtes un adepte de la route, ce peut être un petit prix à payer pour la sécurité et plus de tranquillité d’esprit.

