ce concept imagine un Dualshock 5 ‘Pro’

La croissance constante des modalités multijoueurs, des jeux compétitifs et des esports, a généré qu’il y a de plus en plus d’options pour gestionnaires professionnels. MicrosoftPar exemple, il possède la manette Xbox Elite depuis 2015, et il est devenu l’un des meilleurs contrôles aujourd’hui. Sony, quant à lui, a préféré rester en dehors de ce marché, bien que de nombreux joueurs PlayStation attendent un contrôle «Pro» de la marque japonaise.

Alors que Sony a récemment lancé un accessoire —Back Button Attachment— qui ajoute des boutons supplémentaires à Dualshock 4, la proposition n’est toujours pas suffisante pour certains joueurs. Bien sûr, l’existence de l’accessoire susmentionné suggère qu’avec la PlayStation 5 en route, l’entreprise serait intéressée à entrer dans les contrôles professionnels. Bien sûr, c’était une question de temps pour quelqu’un d’imaginer ce Dualshock 5 ‘Pro’.

Giuseppe Spinelli, un artiste qui avait déjà réalisé un rendu Dualshock 5 basé sur les brevets de Sony, a maintenant créé une variante professionnelle du contrôle. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il intègre une grande partie des fonctionnalités que les joueurs recherchent dans ce type de produits. Déclencheurs supplémentaires à l’arrière, bâtons interchangeables, sélecteur de profil, batterie longue durée et boîtier, entre autres.

De plus, Spinelli a profité de certaines fonctionnalités déjà confirmées du nouveau contrôle, telles que la moteur haptique qui remplace la vibration traditionnelle, la déclencheurs réglables pour les développeurs et le port USB-C. Sans aucun doute, c’est un rendu très attrayant, à tel point qu’il est difficile de croire qu’à un moment donné, cela deviendra réalité. La production vidéo n’a rien à envier aux produits promotionnels d’aucun fabricant.

Verrons-nous une télécommande professionnelle de Sony? Juste en décembre, la société a enregistré un autre brevet Dualshock dont la principale nouveauté est 4 boutons supplémentaires, 2 d’entre eux situés à l’arrière et l’autre paire dans la région inférieure; Ceux-ci pourraient être configurés selon les besoins du joueur. Il est indéniable que ceux au Japon ont un intérêt dans ce type de contrôles, et tout dépend probablement de la réception de la pièce jointe du bouton Retour.

