Ce hub de fichiers RAVPower super polyvalent est à son plus bas prix [Exclusive]

Filehub RAVPower | 36 $ | Amazon | Coupez le coupon de 4 $ et utilisez le code promo KINJADFG

Ce RAVPower Filehub est une batterie, un périphérique de stockage externe et un routeur WiFi portable tous réunis en un seul. On pourrait dire que c’est le compagnon de voyage idéal. Voici ce que Whitson Gordon a dit à ce sujet sur The Inventory:

Vous pouvez voir comment les choses deviennent un peu complexes ici. Les meilleurs cas d’utilisation du FileHub, à mon avis, nécessitent un peu de savoir-faire technique sur des choses comme DLNA et SMB, donc bien que ce ne soit pas pour tout le monde, il est utile et possède une base de fans assez dédiée. Je souhaite que le FileHub soit un peu plus simple à utiliser, cependant – il n’y a pas d’option pour se connecter simplement à l’ordinateur via USB, par exemple, ce qui semble être un gros oubli. Et étant donné que ce n’est pas la première fissure du RAV sur la gamme de produits, vous penseriez qu’ils auraient une meilleure prise en main maintenant.

Mais pour tous ses petits défauts et bizarreries, c’est toujours un produit unique qui pourrait bien s’intégrer dans de nombreux workflows différents, pour un prix assez abordable.

