Ce jeu coopératif chaotique de style trop cuit vient de publier une démo gratuite sur PS4, Xbox One, Switch

Moving Out, le jeu coopératif lunatique inspiré des années 80 où vous jouez en tant que membre d’une équipe mobile connue sous le nom de F.A.R.T, a lancé une démo gratuite pour aider à donner aux gens une idée de ce dont il s’agit. La démo gratuite est désormais disponible sur le PlayStation Store, le Xbox Store et le Nintendo eShop.

Développé par la tenue australienne SMG Studios, Moving Out bénéficie également d’un bonus de précommande. Tous ceux qui précommanderont le jeu recevront le pack “Employés du mois”, qui comprend un personnage australien nommé Bruce le Koala. Le nom vient du croquis de Monty Python sur un groupe d’Australiens nommé Bruce. Le pack comprend également le professeur Inkle (une pieuvre), Sprinkles (un beignet) et Dials (une télévision à tube cathodique). Consultez la bande-annonce ci-dessous pour voir plus de chaque personnage et le jeu dans son ensemble.

Moving Out vous fait jouer en tant que technicien en aménagement et relocalisation de meubles (F.A.R.T). Avec jusqu’à trois autres personnes, vous devez travailler ensemble pour déplacer des objets de l’intérieur d’un bâtiment vers un camion en mouvement à l’extérieur. Cependant, ce n’est pas toujours aussi simple ou direct, car certains objets nécessitent deux personnes pour se déplacer et vous devez également coordonner votre timing pour lancer des objets sur des obstacles ou dans le camion.

Il existe également un mode d’assistance qui permet aux joueurs de réduire la difficulté ou d’étendre les minuteurs, entre autres choses qui devraient aider tout le monde à passer un bon moment. Il existe également des outils de personnalisation des personnages qui vous permettent de changer de coiffure et de couleur, tandis que vous pouvez également donner à votre créature un fauteuil roulant ou un hijab.

Moving Out sort le 24 avril pour 25 $ USD. Le jeu ressemble à un autre jeu coopératif populaire, Overcooked. Les deux jeux partagent le même éditeur, Team17. Vous pouvez découvrir un nouveau gameplay dans les vidéos intégrées ci-dessus.

