Ce jeu Steam est la fête Netflix des jeux de société, et il est parfait pour le moment

Alors que les États-Unis et d’autres pays se mobilisent pour empêcher la propagation du coronavirus, de plus en plus de personnes se retrouvent coincées à la maison ces jours-ci, mettant ainsi fin aux interactions sociales normales avec des amis et des proches à moins qu’elles ne vivent avec vous. Pour cette raison, les jeux et plates-formes en ligne comme Netflix Party sont devenus des liens cruciaux avec les amis et la famille, et un jeu PC 2015 aide même les gens à passer des nuits de jeux de société virtuelles avec des amis qu’ils ne peuvent pas rencontrer en personne.

Le simulateur de table existe depuis des années, mais il semble encore plus nécessaire en ce moment. Le jeu indépendant du développeur Berserk Games vous permet de jouer à des versions numériques de jeux de société dans un bac à sable physique piloté par les joueurs, avec des classiques comme les échecs, le poker et les dominos inclus dans la version de base. Vous pouvez également créer vos propres jeux de société numériques avec Tabletop Simulator, qui vous permet d’importer des ressources personnalisées, d’automatiser des jeux avec des scripts, etc. Et les joueurs l’ont fait, avec des milliers de jeux de société créés par des fans et des jeux de cartes disponibles dans l’atelier Steam Tabletop Simulator que vous pouvez jouer gratuitement.

Berserk Games s’est également associé à certains éditeurs de jeux de société pour créer un DLC officiel pour Tabletop Simulator, et il y a actuellement 41 jeux disponibles en DLC, y compris certains de nos favoris de tous les temps comme Blood Rage, Scythe et Wingspan.

Jouer à Root dans le simulateur de table

J’ai essayé Tabletop Simulator pour la première fois récemment et j’ai été surpris de voir à quel point il reproduisait le sentiment de jouer à un jeu de société. Naturellement, certaines créations créées par des fans fonctionneront mieux que d’autres, et si vous recherchez un jeu plus niche, il peut ne pas être aussi raffiné. Mon groupe a essayé quelques jeux différents, et bien que des problèmes de connectivité aient occasionnellement mis l’un de nous hors du jeu, nous avons passé un bon moment à jouer à certains de nos jeux préférés sur ce support. Le Catan toujours populaire était facile à prendre en main et à commencer à jouer, et nous avons exécuté un jeu entier de Root, un jeu de guerre asymétrique complexe, avec pratiquement aucun problème. C’était comme si nous étions tous assis autour de la même table que d’habitude, et c’était honnêtement le plus heureux que j’aie ressenti depuis le début de la quarantaine.

Si vous consultez les critiques récentes de Steam pour Tabletop Simulator, il est assez clair que je ne suis pas le seul à me tourner vers ce jeu comme source de divertissement et de socialisation à l’époque du coronavirus. “En ces temps de distanciation sociale, Tabletop Simulator a sauvé notre groupe de jeu hebdomadaire”, a écrit un récent commentateur. “Je suis reconnaissant de pouvoir organiser des soirées jeux de société avec mes amis à un moment comme celui-ci”, a écrit un autre.

Bien que le jeu soit disponible directement sur Steam, de nombreux magasins qui proposeraient des codes Steam à prix réduit pour le jeu ont récemment épuisé leurs stocks, notamment Fanatical, Humble Bundle et Green Man Gaming. Cependant, vous pouvez toujours obtenir une petite remise sur le pack de 4, qui vous donne quatre codes Steam Tabletop Simulator à partager avec vos amis, chez Green Man Gaming. Normalement vendu pour 60 $, le pack de quatre est actuellement en vente pour 54 $, un prix que vous pourriez ensuite partager avec qui vous jouez.

Tabletop Simulator offre un très bon tutoriel la première fois que vous démarrez le jeu, mais je recommanderais également de commencer par un jeu que vous connaissez afin de vous habituer aux commandes sans vous inquiéter des règles.

Si vous recherchez des recommandations de jeux de société, nous avons récemment rassemblé les meilleurs jeux de société à jouer en 2020, y compris les favoris du personnel comme Gloomhaven, Pandemic Legacy, Ticket to Ride et Patchwork. Beaucoup de jeux sur notre liste ont des versions numériques officielles ou Tabletop Simulator DLC, mais cela vaut également la peine de rechercher des versions conçues par des fans dans Tabletop Simulator si vous cherchez quelque chose de nouveau à essayer.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.