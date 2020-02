Ce kit Labo Pokémon Quest est livré avec des voitures RC Pikachu, Eevee et Bulbasaur

Avec ses packs de carton à construire soi-même et son gameplay original, Nintendo Labo est un morceau de kit cool. Il y a un moyen de le rendre encore plus frais, cependant, et c’est en le transformant en Pikachu. Évidemment.

Dans le numéro de mars 2020 du magazine de jardins d’enfants japonais Yochien, qui a frappé le marché il y a quelques jours à peine, les lecteurs se sont retrouvés à mettre la main sur ces adorables Nintendo Labo × Pokémon Quest ensembles. Les joueurs peuvent construire Pikachu, Eevee et Bulbasaur, et bien qu’ils puissent être appréciés comme des jouets par eux-mêmes, ils brillent naturellement plus brillants lorsqu’ils sont joués en conjonction avec le Kit Nintendo Labo Variety.

Vous voyez, ces bestioles en carton en bloc se transforment en fait en designs géniaux pour la voiture RC de ce kit, ce qui signifie que vous pouvez transformer Pikachu and co. dans de petits véhicules et profitez d’un nouveau type de combat. C’est comme ce crossover Pokémon x Beyblade que nous avons toujours voulu.

# ポ ケ モ ン 相撲 三月 場所 速 報 📣

〇 ブ イ の 海 VS ピ カ の 山 ●

決 ま り 手 : 押 し 倒 し https://t.co/xuhP8XOIHw pic.twitter.com/4FNQb8DVdF

– 【公式】 ポ ケ モ ン 情報 局 (@poke_times) 1er février 2020

En y réfléchissant, nous sommes surpris que Nintendo Labo ne se soit pas étendu pour inclure des croisements avec d’autres franchises. Pouvez-vous imaginer à quel point un ensemble Legend of Zelda en carton serait cool? Ou un ensemble Paper Mario? Nous parlons maintenant.

