Ce lit gamer a presque tout ce dont vous avez besoin pour ne jamais vous lever

En raison de la grande croissance qu’a connue l’industrie du jeu vidéo ces dernières années, de plus en plus fabricants d’accessoires qui présentent de nouvelles propositions pour faciliter l’activité du joueur. Par exemple, actuellement chaises gamers Ils sont une tendance, principalement chez ceux qui aiment les jeux sur ordinateur. Cependant, vous aviez très tort si vous pensez l’avoir vu dans les meubles de jeu.

La société japonaise Bauhutte a présenté, même si vous n’y croyez pas, un lit pour les joueurs qui a un objectif assez clair: vous empêcher de vous lever, sauf si vous voulez aller aux toilettes. L’idée est que le joueur a à sa disposition tout objet dont il pourrait avoir besoin lors d’une session amusante. Pourquoi marcher du lit au bureau si les deux meubles peuvent être fusionnés en un seul? L’entreprise a conçu plusieurs modules que vous pouvez intégrer dans la configuration finale de votre lit.

Il bureauPar exemple, il est placé à l’avant du lit et vous pouvez ajuster sa hauteur; Sa base est utilisée pour placer une paire de moniteurs ou un téléviseur. Il comprend également un petit panier Il offre des espaces pour les commandes de console traditionnelles et même pour accrocher un casque de jeu. Atteindre le clavier ne sera pas un problème, car vous pouvez le mettre une table à roulettes qui se trouve sur le côté.

Avez-vous besoin de manger ou de boire quelque chose pour avoir de l’énergie et continuer à jouer? Il ne sera pas nécessaire d’aller à la cuisine, Bauhutte a intégré espaces pour placer des boissons et de la nourritureIl propose même quelques meubles supplémentaires pour stocker vos sodas, boissons énergisantes, bonbons, collations et tout autre produit ennemi des nutritionnistes – personne ne mange de salade de légumes en jouant, acceptons-le immédiatement. Comme si cela ne suffisait pas, ils vendent un support flexible pour tenir une tablette sans occuper vos mains, vous pouvez donc utiliser ce dernier pour continuer à manger.

Depuis lors, réaliser la prophétie de Wall-E ne sera pas bon marché. Le lit, ainsi que tous les accessoires présentés sur les images – nourriture non incluse, malheureusement – peuvent être à vous pour environ 113 250 yens 950 euros ou 20 550 pesos au Mexique. La mauvaise nouvelle, en plus de ne pas inclure de salle de bain, c’est qu’il sera très difficile de la voir en Occident, mais ne doutez pas qu’un fabricant osera une proposition similaire en dehors de l’île asiatique.

👇 Plus en hypertexte